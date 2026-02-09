Pat Connaughton, de la NBA à la MLB ?

La nouvelle est passée presque inaperçue. Samedi, Pat Connaughton, en NBA depuis 11 saisons, a été coupé par les Hornets avant de passer les waivers sans être récupéré. À 32 ans, cela ressemble fortement à la fin de son parcours dans la ligue. Et si ce n’était pas la fin de son histoire sportive pour autant ?

L’idée peut sembler farfelue, pourtant, elle est très sérieuse : Connaughton pourrait bien rejoindre la MLB et l'élite du baseball mondial. Avant d’être un joueur NBA fiable, champion avec Milwaukee en 2021, Connaughton était un véritable prospect de baseball. Drafté au 4e tour de la MLB en 2014 par les Orioles, il avait même impressionné lors de son unique été en ligues mineures : 2,45 d’ERA en Single-A, avec un vrai potentiel sur le monticule. Baltimore l’avait autorisé à retourner jouer sa dernière saison universitaire de basket, sans imaginer qu’il se transformerait en choix du second tour de la Draft NBA et en joueur de rotation pendant plus d’une décennie.

En 2021, au sommet de sa carrière NBA, Pat Connaughton confiait à Dan Patrick que la MLB restait un objectif clair dans son esprit. Il racontait même avoir plaisanté, à moitié, avec Christian Yelich, le joueur des Brewers, sur une future collaboration à Milwaukee.

Aujourd’hui, Connaughton, qui a continué de s'exercer à pitcher durant les intersaisons, est financièrement à l’abri, entre ses revenus NBA et ses investissements immobiliers. L’envie est peut-être différente, le feu moins brûlant. Mais s’il tentait réellement le coup, ce serait une conclusion exceptionnelle : champion NBA, vétéran respecté… puis joueur MLB. Un exploit bi-sportif rarissime.