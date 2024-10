Patrick Ewing de retour aux Knicks !

Le grand Pat is back. New York accueille l'une de ses légendes à quelques semaines de la reprise de la NBA, avec une place au sein du front office, à défaut d'être le pivot back up de Karl-Anthony Towns. D'après Malika Andrews d'ESPN, Patrick Ewing rejoint le front office de la franchise qu'il a marqué de son empreinte entre 1985 et 2000. Ewing, qui a coaché son ancienne université de Georgetown entre 2017 et 2023, sera en relation direct avec Tom Thibodeau, avec un rôle de liaison entre le head coach des Knicks et la direction.

Patrick Ewing est membre du Hall of Fame, de la Dream Team et de la liste des 75 meilleurs joueurs de l'histoire établie par la NBA. Son numéro 33 a été retiré par les Knicks en février 2003. Il est le dernier, à ce jour, à avoir eu cet honneur au Madison Square Garden.