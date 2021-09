Patrick Ewing : « Je serais Michael Jordan si je jouais à cette époque »

Toujours la même formule, toujours le même refrain. Les joueurs des années 90 ne ratent jamais une occasion de rappeler que la NBA était plus « physique » de leur temps. Avec plus de pivots grands et costauds pour tenir les raquettes. L’âge d’or des intérieurs massifs, pourtant tous dominés par Michael Jordan. Patrick Ewing faisait partie des superstars. Ces gars à 25 points et 10 rebonds, qui scoraient au poste bas et contrôlait la défense.

Des joueurs qui n’existent plus vraiment dans la ligue actuelle. Le jeu a évolué, au grand regret de certains anciens qui n’aiment pas particulièrement le style moderne, plus offensif et plus rapide. Ils se reconnaissent plus là-dedans. Et du coup, se sentent persuadés qu’ils écraseraient une concurrence absente.

« Je serai l’équivalent de Michael Jordan si je jouais à cette époque », assure par exemple Patrick Ewing. « Il n’y a pas beaucoup d’excellents pivots. La plupart des grands veulent tirer à trois-points plutôt que de jouer en post-up. »

Respect au grand Pat. Mais, mais, mais… il se trompe. Pour plusieurs raisons. Déjà, s’il jouait à cette époque, il aurait probablement fait évoluer son jeu. Chacun est le fruit de son environnement, de ses influences. S’il avait grandi 30 ans plus tard, il aurait eu d’autres modèles et il se serait adapté. Il aurait très probablement été un grand joueur quelle que soit la période de l’Histoire. Mais avec un style différent à chaque fois.

Ensuite, il faut comprendre que les skills des années 90 sont moins cotées de nos jours. Un joueur comme Jahlil Okafor – qui ne peut évidemment pas être comparé à Patrick Ewing – n’a même pas sa place en NBA. Même Joel Embiid – qui lui, peut au moins être comparé – n’arrive pas à mener une équipe au titre.

Le jeu en post-up ralentit le rythme global. Et deux points valent moins que trois. Surtout, avec son gabarit, Ewing aurait été en difficulté en défendant sur des joueurs plus petits et plus véloces après les picks-and-roll. Il aurait brillé. Mais il n’aurait certainement pas dominé la NBA comme Michael Jordan.