Le maillot de Pau Gasol bientôt retiré par les Lakers

Pau Gasol est une légende et il va avoir le droit aux privilèges qui accompagnent son statut. Les Los Angeles Lakers s’apprêtent notamment à retirer le maillot du futur Hall Of Famer. Selon Marc Mundet, la cérémonie en l’honneur de l’Espagnol aura lieu au cours de la saison prochaine.

C’est évidemment mérité pour l’un des plus grands joueurs européens de l’Histoire, et même plus globalement l’un des ailiers-forts les plus talentueux de tous les temps. Gasol a joué 7 ans aux Lakers, où il a mené la franchise à deux titres NBA en tant que lieutenant de luxe de Kobe Bryant. Il y a compilé 17,7 points, 9,9 rebonds et 3,5 passes. Des statistiques similaires à celles qu’il a alignées tout au long de sa carrière.

Le maillot de Pau Gasol rejoindra donc ceux de Kobe, Wilt Chamberlain, Elgin Baylor, Gail Goodrich, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, James Worthy, Jerry West et Jamaal Wilkes au plafond de la Cryptoarena.com.