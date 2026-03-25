Paul George s’explique après sa suspension pour dopage

Sanctionné de 25 matches, Paul George, qui s’apprête à faire son retour, a mis en avant sa santé mentale comme l’un des facteurs de sa décision de se doper.

On l’aurait presque oublié. Paul George va enfin faire son retour ce soir, à l’occasion du match entre les Philadelphia Sixers et les Chicago Bulls. L’ancien All-Star revient de sa suspension pour dopage après un test positif à une substance interdite, sans que l’on sache exactement laquelle. Celui-ci lui a coûté 25 rencontres et la bagatelle de 11 millions de dollars (en salaire). Sans non plus rentrer trop longuement dans les détails, le vétéran s’est expliqué sur ce qui a entraîné sa décision de se doper. Et il parle évidemment de santé mentale.

« C’est difficile à vivre quand votre corps ne suit pas ou quand il n’est plus ce qu’il était. Ça rentre dans votre tête, de savoir que vous êtes limité par votre propre corps. (…) Être un athlète pro, ça fait des ravages. Mon corps n’était pas là où je voulais qu’il en soit. J’ai évidemment des attentes pour moi-même. Je ne suis pas un super héros. Je suis un humain qui a fait une erreur », confie PG.

On comprend que Paul George vive mal le fait de voir sa carrière dérailler à cause de blessures à répétition. Il a encore été opéré du genou en juillet dernier et ses performances sont globalement en baisse depuis quelques années. Son contrat est souvent pointé du doigt justement en raison de sa perte de vitesse sur le terrain. Ses statistiques cette saison sont d’ailleurs les plus basses depuis sa saison sophomore avec environ 16 points de moyenne par soir. Mais il retrouvait tout de même un rôle et une influence sur le jeu autour de Tyrese Maxey et de Joel Embiid.

Le retour de George devrait quand même faire du bien aux Sixers, justement privés des deux autres stars de l’équipe en ce moment alors qu’ils sont à la lutte pour une qualification directe en playoffs. L’équipe de Pennsylvanie a gagné 13 des 25 matches disputés sans son ailier.