Paul George, un ennui total au poste 5…

Face aux absences de Joel Embiid et d'Andre Drummond, Paul George a été utilisé au poste 5 chez les Philadelphia Sixers. Et il n'a pas aimé.

Le coach des Philadelphia Sixers Nick Nurse n'a pas le choix, il doit bricoler pour s'adapter. Sans Joel Embiid et Andre Drummond face aux New Orleans Pelicans (115-123), l'entraîneur a cherché des solutions à l'intérieur. Avec notamment un nouveau rôle pour Paul George.

Sur l'ensemble de la partie, Guerschon Yabusele et Adem Bona se sont partagés les responsabilités au poste 5. Mais au cours du 4ème quart-temps, Nurse a vu l'envie de tester un 5 plus petit. Avec PG au poste de pivot.

Et l'ailier de 34 ans n'a pas franchement pris son pied...

"C'est différent. J'ai l'habitude de me battre, de courir partout, de me battre pour passer à travers les écrans. Pour être honnête, je m'ennuie (en 5, ndlr). Jouer en 5 ne m'apporte pas grand-chose, mais je suis conscient que j'ai cette capacité à bloquer le centre du jeu, à aider, à couper les lignes de passes et les pénétrations, à me battre avec les grands.

C'est ce que le coach a vu dans mon style. Mais moi, j'aime bien courir après les petits et me mesurer à un ailier", a lancé Paul George en conférence de presse.

On parle d'un test de Nurse sur une séquence de 2 minutes. Mais Paul George n'est pas venu chez les Sixers pour évoluer dans un rôle de pivot. Et il l'a donc fait rapidement savoir.

