Paul George explique ce qu’il regrette du trade de James Harden

Les Los Angeles Clippers ont encore échoué. Ils sont sortis dès le premier tour des playoffs, éliminés en six manches par les Dallas Mavericks, futurs finalistes. Ils ont surtout encore joué une partie de leur campagne sans Kawhi Leonard. Un forfait potentiel que les dirigeants commencent désormais à anticiper puisqu’ils ont fait venir James Harden au tout début de la saison. Un transfert qui assurait plus ou moins à la franchise d’aligner constamment deux superstars sur le terrain, même en palliant une blessure. Mais Paul George estime que cette décision a peut-être cassé une alchimie qui se créait du côté de la cité des anges.

« On commencé la saison en trombe. Tout le monde jouait bien, il y avait une bonne dynamique. C’était la première fois que l’on était tous en bonne santé depuis l’arrivée de Russ. C’était comme un nouveau départ. Puis on a fait venir James, et ce n’est pas la faute de James si on a eu des difficultés. Mais on a perdu RoCo et Nico dans l’affaire. C’était nos glue guys, nos défenseurs. Ils nous donnaient de la taille pour jouer small ball. Ça n’a rien à voir avec le fait de récupérer James, un super joueur offensivement, mais en perdant ces gars-là, Kawhi et moi, on a été contraint de devenir des travailleurs de l’ombre [en plus de leur rôle majeur en attaque]. Perdre ces gars nous a fait mal. »