Paul George, le mariage parfait avec les Sixers ?

Sur cette Free Agency, Paul George a quitté les Los Angeles Clippers pour les Philadelphia Sixers. Déçu par l'offre des Californiens, l'ailier a réussi à obtenir un contrat max sur 4 ans chez les 76ers : 212 millions de dollars.

Sur le papier, la gestion de Philadelphie peut surprendre. Un tel investissement pour un joueur de 34 ans, souvent blessé, reste un pari risqué. Mais sportivement, au moins sur le court terme, l'ex-joueur des Indiana Pacers s'impose comme un joli renfort.

De son côté, PG croit réellement en ce projet autour de son trio avec Joel Embiid et Tyrese Maxey.

"Je pense que tout s'est parfaitement aligné. Là où les 76ers en sont, là où ils essaient d'aller et là où j'essaie d'aller aussi. Nous avons vraiment notre chance. J'ai toujours été un fan de Tyrese et de Joel de loin.

Et Joel est secrètement l'un de mes amis les plus proches au All-Star Game. Il était donc inévitable qu'à un moment donné, nous nous retrouvions et devenions coéquipiers. Je suis à fond. Ma famille est ici à fond, je suis enthousiaste et j'attends avec impatience cette nouvelle opportunité.

Mon apport ? Je crois qu'il faut juste enlever la pression à Joel. Je peux l'aider à passer une saison en bonne santé. Et encore une fois, il s'agit de ne pas lui mettre trop de pression. Peu importe à quel point vous vous sentez bien, la pression cause beaucoup de blessures aussi.

Et vous pensez que vous devez surjouer, toucher le ballon à chaque possession, cela vous épuise, surtout pour un joueur aussi physique. C'est donc la clé", a jugé Paul George face à la presse.

La santé de Embiid sera effectivement la clé du plafond des 76ers. Et pour soulager le Camerounais, Paul George va également devoir éviter l'infirmerie. Aux Clippers, les blessures (les siennes et celles de Kawhi Leonard) ont gâché plusieurs années. Le destin sera-t-il différent à Philadelphie ?

