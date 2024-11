Nouvelle blessure au genou pour Paul George

Déjà touché au genou pendant la présaison, Paul George s'est à nouveau refait mal la nuit dernière. Un pépin de plus à Philly.

C’était censé être le match de relance pour les Philadelphia Sixers. Un duel contre des Memphis Grizzlies privés de Ja Morant. Un match pour se remuer après une réunion de crise entre joueurs. Qui plus est, Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey allaient fouler le parquet ensemble pour la première fois. Ça n’a pas duré longtemps. En effet, PG s’est blessé et n’a joué que 17 minutes tandis que son équipe s’est inclinée (111-117). La douzième défaite en quatorze matches.

Concernant le vétéran, les nouvelles sont rassurantes ou inquiétantes selon le point de vue choisi. D’un côté, il n’est victime « que » d’une hyperextension du genou. Il n’y a pas de damages en profondeur. Autrement dit, sa saison n’est pas compromise et il devrait pouvoir rejouer d’ici quelques semaines. Peut-être dans quinze jours. De l’autre, c’est la deuxième fois qu’il se blesse au genou en l’espace de deux mois. Il avait déjà été victime d’une hyperextension en présaison et avait déclaré forfait pour les cinq premiers matches des Sixers.

Un pépin de plus qui va encore ralentir l’intégration de Paul George. Le joueur de 34 ans peine à se mettre dans le rythme et il tourne pour l’instant à 14,9 points de moyenne à 38% de réussite. Il est très loin de son meilleur niveau.

