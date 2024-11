Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Cavs : 100-128

Bulls @ Bucks : 106-122

Pacers @ Rockets : 113-130

Sixers @ Grizzlies : 111-117

Blazers @ Thunder : 99-109

Hawks @ Warriors : 97-120

Knicks @ Suns : 138-122

Magic @ Clippers : en cours

---

- Les déboires des Sixers se poursuivent. Paul George s'est à nouveau blessé au genou (une hyperextension) au cours de la défaite de Philadelphie contre Memphis (117-111), alors que le trio Embiid-Maxey-George était pourtant aligné en début de rencontre. Après 17 minutes de jeu, PG13 n'est plus revenu et Joel Embiid (35 pts, 11 rbds) s'est retrouvé un peu seul, Maxey n'inscrivant que 8 points, à l'exception du coup de pouce de Jared McCain (20 pts).

Les Grizzlies, toujours privés de Ja Morant, se sont appuyés sur Jaren Jackson Jr (25 pts), Desmond Bane (21 pts, 10 rbds) et le rookie Jaylen Wells (14 pts) en battant leur record de paniers à 3 points (19) sur la saison. Memphis menait de 15 points à 3 minutes de la fin, mais a laissé les Sixers réduire un peu l'écart, en vain. C'est la 12e défaite de Philadelphie en 14 matches...

- Cleveland a repris ses bonnes habitudes après avoir subi sa première défaite de la saison à Boston. Les Cavs, même sans Darius Garland, ont rapidement mis les Pelicans hors d'état de nuire (128-100). Ty Jerome (29 pts, record en carrière), la révélation du début de saison à Cleveland, Georges Niang (20 pts), Jarrett Allen (16 pts, 11 rbds) et le rookie Jaylon Tyson (16 pts, 11 rbds, 7 asts) ont été les plus en vue. NOLA en est déjà à 12 défaites en 16 matches et attend le retour de Zion Williamson, entre autres...

- Giannis Antetokoumpo (41 pts, 9 rbds et 8 asts) et les Bucks ont eux remporté le derby face aux Bulls (122-106) grâce à l'impact du Greek Freak, au double-double de Damian Lillard (20 pts, 10 asts), à Brook Lopez (21 pts) et à AJ Green (18 pts) pour une quatrième victoire en cinq matches. Chicago a rendu le match intéressant en deuxième mi-temps mais Milwaukee a repris le contrôle des opérations dans le 4e, en partie sur la domination intérieure (54-34).

- Les Pacers ont subi une quatrième défaite en cinq matches après s'être inclinés sans appel à Houston (130-113). Les Rockets, eux, carburent aussi bien que discrètement dans ce début de saison. Alperen Sengun (31 pts, 12 rbds) a signé sa meilleure performance offensive du début de saison, épaulé par Jabari Smith Jr (23 pts et Fred VanVleet (18 pts) notamment. Du côté des Pacers, Quenton Jackson a été l'une des satisfactions (24 pts à 10/12), mais Tyrese Haliburton (4 pts, 8 asts à 1/7) est passé à côté.

- OKC a mis un peu de temps à se défaire de Portland (109-99) mais s'est finalement imposé. Le tandem Shai Gilgeous-Alexander - Jalen Williams (58 pts, 12 asts à eux deux) a fait la différence. Le Thunder a pu fêter la première apparition d'Isaiah Hartenstein sous ses nouvelles couleurs et l'ancien joueur des Knicks n'a pas déçu puisqu'il a compilé 13 points, 14 rebonds, 4 contres et 3 passes en 29 minutes, avec le meilleur +/- d'OKC. Voilà un renfort qui va faire du bien après la blessure longue durée de Chet Holmgren.

Ousmane Dieng a joué 11 minutes pour 2 interceptions et 1 rebond.

- Les Knicks ont infligé une cinquième défaite de suite aux Suns, qui jouent toujours sans Kevin Durant. Jalen Brunson (36 pts) et Karl-Anthony Towns (34 pts) ont été des problèmes trop compliqués à gérer pour Phoenix, qui a constamment été derrière au score après avoir encaissé 44 points dans le premier quart-temps. Devin Booker (34 pts), Jusuf Nurkic (14 pts, 12 rbds) et Tyus Jones (15 pts, 10 asts) n'ont pas été suffisants.

Pacôme Dadiet a joué 2 minutes en sortie de banc.

- Les Warriors se sont promenés à domicile (120-97) à domicile contre Atlanta. Andrew Wiggins (27 pts) était dans un très bon soir et Stephen Curry (23 pts, 8 asts) a apporté son écot habituel.

Sur ses 19 minutes de jeu, Zaccharie Risacher a été plutôt productif avec 12 points, 8 rebonds et 2 passes à 4/10 (mais 2/7 à 3 pts). Son temps de jeu reste un petit mystère, tant le rookie français a été assez bon dans le jeu et est même le seul joueur de son équipe avec un +/- positif ! Le n°1 de la Draft 2024 reste l'un des rookies phares de cette cuvée avec le moins de temps de jeu dans le 4e quart-temps cette saison.