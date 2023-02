Natif de Palmdale en Californie, Paul George a réalisé un retour chez lui, à Los Angeles, en signant pour les Clippers en 2019. A l'époque, l'ailier avait été régulièrement associé aux Lakers. Mais finalement, l'ex-joueur des Indiana Pacers a choisi les Clippers pour participer au projet avec Kawhi Leonard.

Et dans sa carrière, l'homme de 32 ans a bien évidemment un rêve : gagner un titre NBA. Si possible chez lui, à Los Angeles. Justement, pour sa carrière, PG estime qu'une bague aux Clippers aurait un impact bien plus important qu'aux Lakers.

"Un titre de champion avec les Clippers l'emportera à 100% sur un titre avec les Lakers. Donner le premier trophée à cette partie de Los Angeles serait un élément déterminant dans mon histoire", a confié Paul George pour GQ.

Un argument compréhensible. Avec le palmarès encore vierge des Clippers, un titre NBA marquerait, pour l'éternité, l'histoire de cette franchise. On se souvient récemment des premiers titres obtenus par les Cleveland Cavaliers en 2016 ou les Toronto Raptors en 2019.

Aux Lakers, il existe déjà une longue histoire avec 17 sacres. Même si le 18ème, pour éventuellement prendre l'avantage sur les Boston Celtics, pourrait tout de même avoir une signification particulière. En tout cas, Paul George a choisi son camp.

