Paul Pierce endormi et ivre au volant : “The Truth” a des problèmes

Depuis qu'il a arrêté sa carrière de joueur NBA en 2017, Paul Pierce a changé de mode de vie. Outre son divorce en 2023, l'ancien ailier des Boston Celtics est apparu plusieurs fois en état d'ébriété, que ce soit lors de tournois de poker ou en galante compagnie sur des vidéos qui lui ont valu d'être renvoyé d'ESPN. L'alcool semble être toujours un problème pour "The Truth"

La légende de Bean Town a été arrêtée mardi soir, à Los Angeles, selon la California Highway Patrol. Les autorités ont retrouvé le champion NBA 2008 endormi au volant de son Range Rover, en plein milieu de la circulation sur la 101 Freeway, dans la vallée de San Fernando.

Endormi au volant en plein milieu de la route

Les agents intervenaient à la suite d’un accident lorsqu’ils ont découvert le véhicule de Paul Pierce, moteur allumé, vers 23h35. Selon le rapport de la CHP, “les officiers ont noté des signes d’ébriété” avant de procéder à un contrôle pour conduite sous influence d’alcool. Pierce a été arrêté pour violation du code de la route californien (article 23152a) et conduit au poste de la CHP de Los Angeles.

Membre du Hall of Fame depuis 2021 et quintuple All-NBA, Pierce n’a pas encore commenté l’incident. Ces derniers mois, il avait fait le buzz en exécutant un pari perdu et en marchant de son domicile jusqu'au lieu d'enregistrement de son émission chez Fox après une défaite des Celtics en playoffs. Avec cette incartade, il est probable que Paul Pierce doive envisager un nouveau moyen de transport pour se rendre au boulot...

