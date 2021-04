La proposition loufoque d’un site porno à Paul Pierce après son renvoi

Le temps d’un live Instagram, Paul Pierce a oublié que la vie privée d’un homme de son statut ne l’était en fait jamais réellement et que même ce qu’il poste sur ses réseaux personnels peut avoir des conséquences. C’est ainsi qu’il s’est fait virer par ESPN après une soirée bien arrosée en compagnie de stripteaseuses, le tout diffusé en live sur Instagram.

Paul Pierce, des stripteases en live qui coûtent cher

Mais « The Truth » ne semblait pas s’en faire après l’annonce de son renvoi. Il promettait même qu’il rebondirait vite. Où donc ? Et si c’était sur… un site de webcam pornographique ? Bon, on se doute que non. Mais il a reçu une offre avec même une prime allant jusqu’à 250 000 dollars.

Le site Cam Soda proposerait donc à Paul Pierce de continuer à décrypter l’actualité NBA chaque semaine, tout en invitant des stripteaseuses – ou autre – en arrière plan. Les chances qu’il accepte sont évidemment inexistantes mais l’essentiel n’est pas là : cette simple offre est déjà un gros coup de publicité pour le site.