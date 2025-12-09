Paul Pierce nomme « le seul obstacle » à une dynastie du Thunder

Depuis les Chicago Bulls et les Golden State Warriors, on a rarement vu un champion en titre aussi dominant que le Oklahoma City Thunder en saison régulière. C’est simple, Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers sont lancés sur les bases d’un exercice record puisqu’ils ont gagné 23 de leurs 24 premiers matches. L’impression laissée est effroyable pour le reste de la ligue sachant que les joueurs de Mark Daigneault sont pour encore tous jeunes, voire très jeunes. Pour Paul Pierce, il n’y a qu’une seule équipe qui peut se dresser sur la route du Thunder dans le futur.

« Les Boston Celtics sont les seuls à pouvoir empêcher le Thunder de devenir une dynastie », confie l’ancien joueur… des Celtics, évidemment. « Je ne parle pas de cette saison mais plutôt des cinq prochaines avec Jayson Tatum et Jaylen Brown. » Comme souvent, Pierce veut donner de l’attention à Boston. Dans le fond, il n’a pas tort sur le fait qu’il ne faut absolument pas enterrer la franchise du Massachusetts. Elle est actuellement troisième à l’Est sans son meilleur joueur, elle aura bientôt récupéré de la flexibilité financière, elle sait trouver et former des talents et elle est globalement bien gérée. Les Celtics seront peut-être rapidement de retour parmi les concurrents au titre.

En revanche, ils ne sont pas les seuls à pouvoir concurrencer le Thunder dans le futur et heureusement. On se doit de citer directement les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, Stephon Castle et Dylan Harper. Les Los Angeles Lakers ont aussi Luka Doncic en plus d’avoir le chic pour attirer des superstars. Il existe plusieurs projets attrayants en NBA mais aussi des formations solides pas trop vielles comme les Denver Nuggets. OKC deviendra peut-être une dynastie des temps modernes, avec plusieurs bagues en quelques années, mais il y aura forcément des équipes pour lui barrer la route par moments.