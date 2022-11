Paul Westphal, cette action de génie qu’il a dessinée pour Charles Barkley

Paul Westphal, parti bien trop tôt des suites d'un cancer aurait dû fêter ses 72 ans aujourd'hui. Westphal vait de nombreux arguments pour être respecté et honoré à la fois comme joueur et comme head coach. Dans ce dernier rôle avec lequel il a mené les Phoenix Suns en Finales NBA en 1993, le regretté membre du Hall of Fame a brillé par ses discours inspirants, mais aussi son inventivité.

Une action reste en mémoire de cette période bénie pour les fans des Suns : le game winner au buzzer de Charles Barkley contre Portland.

Nous sommes le 22 avril 1993 et il ne reste que trois matches à disputer dans cette saison que Phoenix bouclera avec le meilleur bilan de la ligue (62-20), avant une campagne playoffs où les Suns élimineront les Lakers (3-2 après avoir été menés 2 à 0), les Spurs (4-2) et les Sonics (4-3), avant de pousser les Bulls à donner le meilleur d'eux-mêmes en Finales.

Phoenix affronte Portland, où jouent notamment Rod Strickland, le parrain de Kyrie Irving, Jerome Kersey et Terry Porter. Les Blazers mènent d'un point à 0.5 seconde de la fin et se dirigent vers la victoire. Paul Westphal dispose d'un dernier temps mort, durant lequel il va mettre sur pied ce qu'il qualifiera plus tard de "meil30leure action qu'il a jamais dessinée", mais aussi, avec humour, de "seule schéma que Charles Barkley a réussi à exécuter dans sa vie".

Oliver Miller est à la remise en jeu. Westphal vient de lui demander de viser la planche, pendant que Cedric Ceballos a interdiction de toucher la balle près du cercle pour ne pas déclencher le chronomètre. Le but est qu'il laisse la balle à Barkley derrière lui pour que ce dernier déclenche un tir rapide en profitant de la confusion.

Et en effet, malgré un léger déséquilibre, Charles Barkley peut armer sans qu'aucun adversaire ne vienne dans son champ de vision. Tous les Blazers sont déboussolés et pensent que tout est plié après le rebond de la gonfle sur le panneau. Les commentateurs eux aussi mettent quelques instant à réaliser. "Chuck" fait filoche et les Suns exultent.

