Pauline Astier, une pépite française de plus bientôt en WNBA ?

Pauline Astier a vécu sa première compétition officielle avec l'équipe de France lors de l'Eurobasket 2025, après avoir souvent fait partie des dernières coupées lors des précédents tournois. Si les Bleues n'ont malheureusement pas décroché de médaille - elles ont terminé quatrième après avoir perdu le match pour le bronze - la meneuse de 23 ans a fait des apparitions remarquées. Après avoir fait tout son début de carrière avec Bourges, Astier a pris son envol cette saison pour Prague, l'une des places fortes de l'Euroleague, en compagnie notamment de Janelle Salaün. Elle y a réussi des débuts tonitruants.

En finale de la Supercoupe contre Villeneuve, Pauline Astier a compilé 17 points, 15 passes et 7 interceptions pour aider son équipe à remporter la rencontre. En Euroleague, contre son ancienne équipe de Bourges, elle a signé 9 points et 8 passes, confirmant que son playmaking allait être extrêmement précieux et pouvait faire d'elle l'une des meilleures joueuses du continent dans un futur proche.

Lors d'un entretien à paraître sur Youtube avec Who Got Next, Pauline Astier a évoqué la possibilité de rejoindre la WNBA à l'avenir, à l'image de plusieurs de ses camarades du groupe France.

"Pour l'instant je suis vraiment focus sur Prague parce que c'est un grand pas pour moi d'être partie à l'étranger et de changer de club. Bien sûr, si j'ai une opportunité, je la considérerai un peu plus qu'il y a deux ans, lorsque j'avais dit non. Je pense que j'ai un peu évolué et qu'il y des expériences à vivre à l'étranger et aux Etats-Unis. Pour l'instant, je me concentre sur le début de saison avec Prague et je verrai ensuite", a-t-elle expliqué.

Pauline Astier a la taille (1,80m), les qualités et l'intelligence de jeu pour qu'une franchise de WNBA lui propose de la rejoindre la saison prochaine, ça ne fait aucun doute. Du côté des Valkyries, on aime bien les Françaises, mais toutes les équipes ont pu constater que les joueuses de l'Hexagone étaient un produit à la mode.

La saison dernière, les internationales françaises récentes que sont Gabby Williams, Dominique Malonga, Marine Johannès, Janelle Salaün, Iliana Rupert, Carla Leite, Leila Lacan et Migna Touré ont toutes fait des apparitions en WNBA, avec globalement une belle réussite.