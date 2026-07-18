Peyton Watson, les Nuggets jouent la carte de la patience

Patients, les Denver Nuggets se montrent toujours confiant sur le dossier Peyton Watson, agent libre protégé sur cette Free Agency.

Si le feuilleton LeBron James occupe énormément l'actualité, plusieurs dossiers importants restent à régler sur cette Free Agency. On pense notamment au cas Peyton Watson aux Denver Nuggets. Agent libre protégé sur cette intersaison, le talent de 23 ans dispose toujours d'un avenir incertain.

Mais les Nuggets ont donc la main sur la situation, avec la possibilité de s'aligner sur toutes les offres extérieures. Patiente, la franchise du Colorado affiche une grande confiance : elle pense pouvoir conserver l'ailier, selon les informations du média The Athletic.

Pourtant, le natif de Beverly Hills suscite de nombreux intérêts sur le marché : les Milwaukee Bucks, les Los Angeles Clippers et les Atlanta Hawks le courtisent. Mais pour récupérer Watson, les trois formations mentionnées ont besoin de mettre en place un "sign-and-trade".

Et sans surprise, les Nuggets n'ont absolument pas l'intention d'envisager cette solution. La direction de Denver compte simplement jouer la carte de la patience pour négocier le "bon deal" avec le clan du #30 pick de la Draft NBA 2022.

Sans subir les pressions extérieures, la franchise pense pouvoir s'entendre avec Peyton Watson. Il faut simplement du temps pour rapprocher les deux camps...

Peyton Watson, le joueur que Denver ne peut pas perdre