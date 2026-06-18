Peyton Watson, le joueur que Denver ne peut pas perdre

L'un des dossiers les plus importants de l'été à Denver pourrait concerner Peyton Watson, un joueur devenu essentiel à l'équilibre des Nuggets.

Lorsqu'on évoque l'été des Nuggets, les discussions tournent presque toujours autour de Nikola Jokic, Jamal Murray ou Aaron Gordon. Pourtant, l'un des dossiers les plus importants de l'intersaison concerne peut-être un joueur beaucoup moins médiatique. Peyton Watson.

L'ailier de 23 ans n'apparaît dans aucun classement des grandes stars du marché. Il ne devrait pas recevoir les gros titres réservés aux superstars ou aux All-Stars. Pourtant, Denver pourrait rapidement découvrir à quel point son importance dépasse largement ses statistiques.

La NBA moderne est obsédée par certains profils. Les ailiers capables de défendre sur plusieurs positions, de protéger le cercle en aide et d'apporter de l'énergie sans monopoliser le ballon sont devenus extrêmement précieux. Watson appartient à cette catégorie.

Au fil des mois, il s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs du roster des Nuggets. Sa longueur, sa mobilité et son activité lui permettent de couvrir une quantité impressionnante de terrain. Dans certaines séquences, Denver lui confie les missions les plus compliquées de l'effectif.

Ce n'est pas un hasard si son rôle a progressivement augmenté. Les Nuggets ont longtemps cherché des solutions autour de Nikola Jokic. Watson est l'un des rares jeunes joueurs développés en interne à avoir réellement trouvé sa place dans la rotation.

Une erreur déjà commise par Denver et un marché potentiellement dangereux

Le problème pour Denver, c'est que cette histoire rappelle plusieurs précédents récents. Après le titre de 2023, les Nuggets ont perdu Bruce Brown. Un an plus tard, Kentavious Caldwell-Pope quittait également le Colorado. À chaque fois, les contraintes financières ont poussé la franchise à laisser partir un élément pourtant essentiel à l'équilibre collectif.

L'effectif a survécu grâce au talent de Jokic. Mais chaque départ a laissé une cicatrice. Aujourd'hui, Watson représente précisément le type de joueur que Denver peine à remplacer lorsqu'il quitte l'organisation.

Le risque est simple : les Nuggets ne sont pas les seuls à avoir remarqué sa progression. Les profils défensifs polyvalents sont recherchés partout dans la ligue. Plusieurs équipes disposent d'espace financier et pourraient être tentées de miser sur un joueur encore jeune, déjà productif et dont la marge de progression reste importante.

C'est souvent ainsi que naissent les contrats qui paraissent excessifs au premier regard. Puis quelques mois plus tard, ils ressemblent à des bonnes affaires.

L'avenir de Denver dépendra évidemment toujours de Nikola Jokic. Mais les contenders se construisent rarement uniquement autour de leurs stars. Ils ont besoin de ces joueurs capables de faire le sale boulot, de défendre les meilleurs attaquants adverses et d'accepter un rôle fluctuant selon les besoins du collectif.

Peyton Watson coche toutes ces cases. Et c'est précisément pour cette raison que Denver ne peut probablement pas se permettre de le perdre.

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