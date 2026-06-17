Considéré comme difficile à transférer il y a quelques mois, Trae Young serait de nouveau observé de près par plusieurs franchises NBA.

L'été pourrait être plus animé que prévu pour Trae Young.

Alors que son marché semblait particulièrement froid lors de la dernière trade deadline, le meneur ferait désormais l'objet d'un regain d'intérêt à travers la ligue.

Selon Jake Fischer, plusieurs équipes surveillent de près sa situation dans l'optique d'un éventuel transfert.

Un marché bien plus actif qu'en février

L'insider de Bleacher Report explique que la perception de Young a évolué ces derniers mois.

« Il y a désormais un regain d'intérêt pour Trae Young par rapport à la situation de février, où il n'y avait pratiquement aucun intérêt », a indiqué Fischer.

Selon lui, plusieurs franchises cherchent avant tout à progresser rapidement en saison régulière, tandis que les changements apportés au système de loterie NBA rendent les reconstructions par le tanking moins attractives qu'auparavant.

Dans ce contexte, un joueur capable de transformer immédiatement une attaque retrouve de la valeur sur le marché.

Washington reste la piste la plus probable

Malgré ces rumeurs, la tendance actuelle reste à un maintien de Young chez les Washington Wizards.

Arrivé dans la capitale américaine en amont de la deadline de février dernier la saison dernière, l'ancien All-Star aurait particulièrement apprécié son accueil au sein de l’organisation.

« L'attente générale reste que Trae Young demeure à Washington. On m'a dit qu'il avait vraiment apprécié l'accueil reçu après son arrivée », a expliqué Fischer.

Le journaliste ajoute que le joueur serait également intrigué par le potentiel du projet des Wizards autour du premier choix de la Draft, d'Anthony Davis et du jeune intérieur français Alex Sarr.

Le Heat parmi les équipes attentives

Même si aucune négociation concrète n'a été révélée, plusieurs franchises suivraient le dossier.

Le Miami Heat avait notamment déjà été cité comme une solution de repli dans l'hypothèse où la franchise floridienne échouerait à attirer Giannis Antetokounmpo.

Pour l'instant, rien n'indique qu'un départ soit imminent.

Mais après avoir traversé une saison compliquée marquée par des blessures et seulement 15 matches disputés, Trae Young semble avoir retrouvé une certaine cote sur le marché.

À défaut d'être sur le point de changer d'équipe, son nom est clairement revenu dans les conversations de nombreuses franchises NBA.

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