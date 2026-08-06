Peyton Watson proposé à trois équipes : que peut récupérer Denver ?

La signature de Lonnie Walker IV n’était visiblement pas la seule information importante du jour à Denver. Selon Shams Charania d'ESPN, les Nuggets discutent activement avec les Cleveland Cavaliers, les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Clippers autour d’un potentiel sign-and-trade de Peyton Watson.

L’ailier de 23 ans est toujours restricted free agent. Les Nuggets lui auraient proposé un contrat de cinq ans et 70 millions, une offre manifestement insuffisante pour convaincre son camp. La situation commence donc à ressembler à un véritable bras de fer. Denver peut conserver Watson, mais la franchise est actuellement la seule équipe NBA installée au-dessus du second apron. Lui accorder le salaire qu’il réclame ferait encore exploser une masse salariale déjà difficilement tenable.

Le problème, c’est que perdre Watson ferait aussi très mal sportivement.

Denver ne peut pas remplacer Watson avec n’importe qui

Peyton Watson sort de la meilleure saison de sa jeune carrière : 14,6 points, 4,9 rebonds et 2,1 passes de moyenne, avec 41,1% de réussite à trois points en 54 rencontres. Il a débuté 40 matches et s’est imposé comme l’un des rares jeunes joueurs capables d’accompagner immédiatement Nikola Jokic tout en conservant une marge de progression importante. Sa blessure avait clairement fait mal à Denver en playoffs.

Denver avait initialement placé la barre extrêmement haut en demandant deux premiers tours et deux possibilités d’échange de picks. D’après Shams Charania, les Nuggets auraient depuis réduit leurs exigences à un joueur de haut niveau accompagné d’un premier tour de Draft. Jusqu’ici, aucune des équipes intéressées n’avait toutefois accepté d’inclure un premier tour dans les discussions.

Pour une équipe qui prétend toujours jouer le titre, récupérer uniquement un pick lointain ne serait pas suffisant. Denver doit trouver un joueur capable d’intégrer immédiatement la rotation.

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Cleveland : Max Strus ?

Cleveland aurait notamment rendu disponibles Max Strus et Dennis Schröder dans ses différentes discussions autour de Watson. Entre les deux, Strus présente clairement le profil le plus intéressant pour les Nuggets. Son mouvement sans ballon, son volume à trois points et son expérience des playoffs fonctionneraient immédiatement autour de Jokic. Il offrirait moins de qualités défensives et beaucoup moins de potentiel que Watson, mais apporterait une compétence dont Denver peut toujours avoir besoin : la capacité à punir les aides sans monopoliser le ballon.

Strus entrera également dans la dernière année de son contrat, avec un salaire d’environ 16,7 millions de dollars. Cela permettrait à Denver de conserver un joueur de rotation crédible sans s’engager sur plusieurs saisons.

Dennis Schröder paraît beaucoup moins séduisant. Ajouter un nouveau "petit" extérieur n’est pas la priorité absolue. Son contrat est également moins pratique puisqu’il court encore sur deux saisons.

Un accord construit autour de Max Strus et d’un premier tour futur représenterait probablement le meilleur compromis immédiatement disponible. Ce ne serait pas une victoire éclatante pour Denver, mais Strus pourrait réellement jouer dans une série de playoffs.

Les Clippers : Derrick Jones Jr ?

Du côté des Clippers, le nom le plus logique est celui de Derrick Jones Jr. L’ailier possède certaines qualités communes avec Watson. Sa présence offrirait à Jokic une nouvelle cible au-dessus du cercle et un défenseur utilisable dans des séries exigeantes.

Le problème est évident : Derrick Jones Jr est plus âgé, moins créatif et offre nettement moins de garanties au shoot. Le récupérer sans compensation importante reviendrait essentiellement à remplacer Watson par une version moins chère et moins prometteuse.

Avec un premier tour ajouté au package, l’idée devient plus acceptable. Sans ce pick, Denver aurait peu de raisons d’aider une autre équipe de l’Ouest à récupérer un ailier de 23 ans capable de devenir encore meilleur.

Milwaukee : Ryan Rollins ?

Les Bucks disposent peut-être du joueur le plus intéressant pour Denver avec Ryan Rollins. Le jeune arrière s’est imposé comme l’un des rares motifs de satisfaction de Milwaukee et possède encore une vraie marge de progression. Son profil défensif, son énergie et sa capacité à jouer avec ou sans ballon pourraient parfaitement fonctionner aux côtés de Jokic et Murray. Milwaukee semble néanmoins très attaché à lui, ce qui explique sans doute pourquoi son nom n’a pas encore permis de débloquer les discussions.

Une contrepartie possible serait probablement Jaime Jaquez Jr accompagné d’un pick. Jaquez apporterait de la taille et de la création secondaire. Il paraît néanmoins très improbable que Milwaukee se sépare déjà de l’une des principales pièces récupérées dans le transfert de Giannis Antetokounmpo.

Kyle Kuzma pourrait également servir pour l'équilibre des salaires, mais son contrat et son irrégularité rendent l’opération moins intéressante pour les Nuggets. Denver cherche à alléger ses comptes, pas à remplacer un futur gros contrat par un autre joueur coûteux qui ne correspond pas parfaitement à ses besoins.

Milwaukee possède en revanche un avantage important : une trade exception d’environ 25,5 millions de dollars, qui lui permettrait d’absorber le nouveau contrat de Watson. Les Bucks auraient même envisagé de récupérer également Zeke Nnaji, dont Denver aimerait se débarrasser.

Le second apron complique tout

Le nom d’un joueur comme Strus, Rollins ou Derrick Jones Jr est séduisant sur le papier. Mais la mécanique financière rend un échange direct beaucoup plus compliqué. Après avoir égalé l’offre faite à Spencer Jones, Denver est passé au-dessus du second apron. Les Nuggets ne peuvent donc pas simplement signer Watson puis récupérer un contrat équivalent sans réorganiser leur masse salariale. Ils devraient descendre sous le seuil, probablement en transférant Nnaji, ou intégrer une troisième équipe à l’opération.

Cela peut finalement pousser Denver à privilégier une opération dans laquelle Watson et un contrat encombrant partent, tandis que les Nuggets récupèrent surtout un premier tour et un joueur moins coûteux par l’intermédiaire d’une troisième franchise