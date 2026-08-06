Les Phoenix Suns ont prolongé Dillon Brooks pour trois ans et 73 millions de dollars, confirmant son rôle central dans leur nouveau projet.

Les Phoenix Suns ne veulent surtout pas casser ce qu’ils viennent de commencer à construire. D’après Shams Charania et ESPN, Dillon Brooks a accepté une prolongation de trois ans et 73 millions de dollars, entièrement garantie. L’ailier est désormais lié à Phoenix jusqu’à la fin de la saison 2029-2030.

Le montant est conséquent pour un joueur qui vient de fêter ses 30 ans, mais Brooks n’est plus considéré comme un simple spécialiste défensif dans l’Arizona. Arrivé de Houston durant l’été 2025 dans le transfert de Kevin Durant, le Canadien a largement participé au changement d’identité des Suns sous les ordres de Jordan Ott.

Brooks sort tout simplement de la meilleure saison de sa carrière, avec 20,2 points, 3,6 rebonds et 1,8 passe de moyenne. Phoenix a remporté 45 matches et retrouvé les playoffs alors que peu de monde imaginait cette équipe aussi compétitive après le départ de Kevin Durant.

Surtout, Brooks a apporté exactement ce qui avait tant manqué aux Suns les années précédentes : de l’agressivité, du répondant et une vraie capacité à défendre le meilleur extérieur adverse. Phoenix est passé de la 27e à la 9e place de la NBA en défense, une progression à laquelle son principal chien de garde n’est évidemment pas étranger.

Sa saison a été interrompue par une fracture de la main gauche, qui lui a fait manquer 18 rencontres. Brooks est néanmoins revenu à temps pour les playoffs et a été le joueur le plus performant des Suns lors du sweep infligé par Oklahoma City. Il a inscrit 26 points de moyenne dans la série en shootant à 43,8% à trois points, avec notamment des sorties à 30 et 33 points lors des matchs 2 et 3.

Dillon Brooks se proclame hater n°1 de LeBron James

La prolongation permet également à Phoenix d’éviter de voir Brooks tester le marché en 2027. Mat Ishbia avait déjà annoncé la couleur en janvier lorsqu’une hypothétique proposition des Lakers autour d’Austin Reaves avait été évoquée. Le propriétaire des Suns avait alors répondu que les dirigeants de Los Angeles pouvaient se passer d'un coup de fil : Dillon Brooks n’irait nulle part.

Cette décision confirme la volonté des Suns de miser sur la continuité. Collin Gillespie, Mark Williams et Jordan Goodwin ont tous signé des contrats de plusieurs années. Phoenix a également recruté Luke Kennard et récupéré Miles Bridges dans un échange ayant envoyé Grayson Allen et Royce O’Neale à Charlotte.

L’intersaison n’a donc pas été particulièrement spectaculaire, mais elle est cohérente. Kennard apporte son adresse extérieure, Bridges une nouvelle option offensive et Williams une présence indispensable près du cercle. Le tout autour de Devin Booker, Jalen Green et d’un Brooks désormais installé comme l’un des leaders émotionnels de l’équipe.

À près de 24,5 millions de dollars par saison, Dillon Brooks devra évidemment confirmer que son explosion offensive n’était pas passagère. Mais Phoenix ne le rémunère pas uniquement pour ses points. Les Suns paient aussi le défenseur, l’agitateur et le compétiteur qui a contribué à transformer une équipe autrefois jugée trop tendre. Leur nouveau projet avait besoin d’un visage. Celui de Brooks, sourire provocateur compris, leur convient visiblement très bien.