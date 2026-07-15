Dillon Brooks se proclame hater n°1 de LeBron James

Dillon Brooks a encore provoqué LeBron James, affirmant être son « hater numéro un » tout en prédisant sa prochaine destination.

Dillon Brooks n'a visiblement pas changé d'avis sur LeBron James. Connu pour ses provocations à l'égard du quadruple MVP depuis plusieurs années, l'ailier des Phoenix Suns s'est une nouvelle fois illustré avec une sortie remarquée.

« Je suis son hater numéro un »

Dans une vidéo sur la NBA 2K League, Dillon Brooks s'est amusé à commenter le feuilleton LeBron James, toujours sans équipe après son départ des Los Angeles Lakers.

Interrogé sur le fait qu'il est « son hater numéro un », le joueur a confirmé : « Oh I'm top, for sure. »

Surtout il a invité la superstar à mettre fin au suspense.

« Reviens pour une année supplémentaire, mec. Et arrête avec toute cette merde de nous faire attendre. »

Brooks a également donné son pronostic sur la future destination de LeBron James, estimant qu'il finirait par rejoindre les Golden State Warriors.

Une rivalité qui dure depuis plusieurs années

Les piques de Dillon Brooks envers LeBron James ne datent pas d'hier.

La rivalité est née lors du premier tour des playoffs 2023 entre les Memphis Grizzlies et les Lakers, lorsque Brooks avait multiplié les provocations, sur le parquet comme devant les médias.

Après une victoire de Memphis lors du deuxième match de la série, il avait notamment déclaré : « Je m'en fiche, il est vieux. »

Quelques mois plus tard, après avoir rejoint les Houston Rockets, Brooks avait écopé d'une faute flagrante après un contact au visage sur LeBron. Puis, en décembre 2025, désormais sous le maillot des Phoenix Suns, il avait de nouveau attaqué la légende des Lakers.

« Il aime que les gens s'inclinent devant lui. Moi, je ne m'incline pas. »

Il l'avait ensuite qualifié de « junkie des réseaux sociaux ». Et a également expliqué il y a quelques mois qu'il est surcoté.

Visiblement, même alors que toute la NBA attend désormais la décision de LeBron James concernant sa prochaine équipe, Dillon Brooks continue d'entretenir cette rivalité à sa manière.