L'ailier des Phoenix Suns Dillon Brooks a jugé que la star des Los Angeles Lakers LeBron James était actuellement le joueur le plus surcoté.

Dillon Brooks ne manque jamais une opportunité de piquer LeBron James. Depuis la série de Playoffs entre les Memphis Grizzlies et les Los Angeles Lakers en 2023, l'actuel ailier des Phoenix Suns a pris l'habitude de provoquer le King. Sur le parquet, mais aussi en dehors.

Lors d'un récent live sur Twitch avec l'influenceur N3on, le joueur de 30 ans a encore ciblé LBJ. Cette fois-ci, Brooks a estimé que James était tout simplement le joueur actuel le plus surcoté de la NBA.

"Actuellement, je vais probablement dire LeBron. Car il est vieux ? Bien sûr. J'ai l'impression qu'il est surcoté maintenant, son temps touche à sa fin. Il doit passer le flambeau à un autre gars, comme Luka ou Shai. Il a eu sa période, c'est une légende et je le respecte bien sûr pour ça", a tout de même précisé Brooks.

A 41 ans, James continue de repousser les limites en restant à un niveau assez incroyable malgré le poids des années. Est-il encore l'un des 10 meilleurs joueurs de la NBA ? Probablement pas. Mais il reste certainement dans le Top 25. Et il s'agit d'un véritable exploit à ce stade de sa carrière.

Est-il du coup surcoté comme le dit Dillon Brooks ? Tout dépend d'où le curseur est placé... Car effectivement, LeBron James n'est, par exemple, plus un joueur du calibre MVP.

