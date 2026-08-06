Les Denver Nuggets renforcent leur rotation avec Lonnie Walker IV, de retour en NBA après une saison passée au Maccabi Tel-Aviv.

Le recrutement des Denver Nuggets ne fait toujours pas bondir du canapé, mais l’effectif commence au moins à ressembler à quelque chose. D’après Shams Charania d’ESPN, Lonnie Walker IV s’est engagé pour une saison et 3,3 millions de dollars avec la franchise du Colorado.

À 27 ans, l’arrière va ainsi entamer sa huitième saison en NBA après une année passée au Maccabi Tel-Aviv. Walker a inscrit un peu plus de 15 points par match en EuroLeague la saison dernière, avec toujours ce profil de scoreur athlétique capable de créer son propre tir et de prendre feu pendant quelques minutes.

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Son dernier passage en NBA remontait à la saison 2024-2025. Après avoir commencé l’exercice au Zalgiris Kaunas, il avait rejoint Philadelphie en cours de route et plutôt bien profité de l’occasion : 12,4 points, 3,2 rebonds et 2,5 passes de moyenne en 20 rencontres, dont sept comme titulaire.

Personne ne présentera évidemment Lonnie Walker comme la pièce manquante permettant à Nikola Jokic et aux Nuggets de repartir immédiatement à l’assaut du titre. Denver n’a pas participé à la course à l'armement qui s'est déroulée cet été. La franchise a prolongé Tyus Jones et Spencer Jones, puis ajouté Marvin Bagley III, Alpha Diallo et désormais Walker. Un recrutement composé essentiellement de paris et de joueurs de complément.

Walker a néanmoins le mérite d’apporter un peu de percussion et de scoring à une rotation qui en avait besoin. Son irrégularité et ses limites défensives sont connues, mais à ce tarif et sans engagement au-delà de la saison, le risque est pratiquement inexistant.

Après plusieurs semaines à regarder leur effectif manquer sérieusement de profondeur, les supporters des Nuggets peuvent au moins constater que le front office ne s'est pas totalement endormi.