Auteur de 35 points, 4 contres et 6 tirs à trois points, Peyton Watson a rejoint Victor Wembanyama dans un registre statistique unique en NBA.

Après avoir déjà marqué les esprits récemment, Peyton Watson a signé un nouveau match de référence. L’ailier des Denver Nuggets a réalisé une performance statistique qui n’avait jusque-là été observée qu’une seule fois dans l’histoire de la NBA, par Victor Wembanyama.

Une ligne statistique rarissime

Lors de la victoire de Denver face aux Washington Wizards (107-97), Peyton Watson a compilé 35 points, 8 rebonds, 4 contres, 2 interceptions et 6 tirs à trois points, avec une grande efficacité (10 sur 16 au tir, 6 sur 8 derrière l’arc).

Selon Underdog NBA, cette combinaison précise, 35 points, 4 contres, 2 interceptions et 6 tirs primés, n’avait été réalisée qu’une seule fois auparavant dans l’histoire de la ligue. Et ce par l'alien Victor Wembanyama.

Un rôle élargi dans un contexte particulier

Cette performance intervient alors que les Nuggets doivent composer avec plusieurs absences majeures, notamment celle de Nikola Jokic. Dans ce contexte, Peyton Watson a vu ses responsabilités offensives et défensives augmenter.

En l’absence de Jokic cette saison, il tourne à 23,1 points, 6,3 rebonds, 2,8 passes, 1,3 interception et 1,4 contre de moyenne, avec 50,5 % de réussite au tir et 45,7 % à trois points. Sur l’ensemble de la saison, ses statistiques s’établissent à 14,5 points, 5,1 rebonds et 1,9 passe en environ 30 minutes par match.

Une trajectoire qui s’affirme

En rejoignant Victor Wembanyama dans un registre statistique aussi spécifique, Peyton Watson confirme une progression qui ne passe plus inaperçue. Plus qu’un simple coup d’éclat, cette performance illustre l’évolution de son rôle au sein de Denver, dans une saison où les Nuggets doivent régulièrement s’adapter aux aléas de leur effectif.

Peyton Watson nous fait du Kevin Durant « prime » !