Peyton Watson nous fait du Kevin Durant « prime » !

Peyton Watson est dans une forme exceptionnelle et il n'a pas volé son titre de meilleur joueur de la semaine passée à l'Ouest. Pour montrer qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu, l'ailier des Denver Nuggets en a remis une couche la nuit dernière lors de la victoire de son équipe contre les Pelicans. Watson a été productif (31 pts, 7 rbds, 5 asts) ET décisif, avec le panier qui a cassé l'égalité en faveur des Nuggets dans la dernière minute de jeu.

Sur sa forme actuelle, Peyton Watson a peu d'équivalents en NBA. Et même... aucun, puisqu'il faut remonter à 2013-2014 pour retrouver un joueur avec ces caractéristiques sur la fenêtre de cinq matches qu'il vient de fournir. Watson a compilé 129 points, 15 paniers à 3 points et 15 stocks (interceptions + contres) à 62.5% d'adresse extérieure. Le dernier à avoir fait ça, il y a 12 ans, entre le 19 et le 27 janvier 2014, c'était Kevin Durant, lorsqu'l portait le maillot du Thunder. "KD" avait été élu MVP au terme de la saison, ce qui n'arrivera pas pour l'ancien pensionnaire de UCLA, mais cela illustre bien son niveau de jeu récent.

Sans Nikola Jokic, Denver fait mieux que survivre et, comme on avait pu le remarquer un peu plus tôt dans la saison déjà, l'éclosion de Peyton Watson est aussi évidente qu'importante pour les Nuggets.