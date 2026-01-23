Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Magic : 124-97

Rockets @ Sixers : 122-128, après prolongation

Nuggets @ Wizards : 107-97

Warriors @ Mavs : 115-123

Bulls @ Wolves : 120-115

Spurs @ Jazz : 126-109

Lakers @ Clippers : 104-112

Heat @ Blazers : 110-127

- Le match le plus accroché de la nuit s'est tenu à Philadelphie, où les Sixers ont dominé Houston en prolongation. Tyrese Maxey, qui s'est fait contrer par Kevin Durant en fin de 4e QT (sur ce qui ressemblait quand même fort à un goaltending...) lorsqu'il a voulu éviter l'overtime, a encore fait un gros match avec 36 points, 10 passes et 6 des 13 points de son équipe en prolongation. Il n'a pas été seul à briller, puisque Joel Embid a fini en triple-double (32 pts, 15 rbds, 10 asts), deux ans pile après son match à 70 points.

Le MVP 2023 a pu encaisser 46 minutes, ce qui est une excellente nouvelle pour Philadelphie, et a remporté haut la main son duel avec Alperen Sengun (13 pts, 8 rbds, 7 asts). Paul George, de retour dans le cinq, a apporté 10 points, et Kelly Oubre Jr 26. Kevin Durant (36 pts) n'a pas suffi pour prolonger la série de victoires des Rockets.

EMBIID DROPS TRIPLE-DOUBLE ON ROCKETS 💪 32 PTS | 15 REB | 10 AST Sixth career 30-PT triple-double — 2nd most in 76ers history (behind Wilt) 🔥 pic.twitter.com/SXd5oFMYHX — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 23, 2026

- Les Clippers ont gagné 14 de leurs 17 derniers matches et ont poursuivi cette dynamique intéressante lors du derby de Los Angeles, face aux Lakers. Si la fin de match a été accrochée grâce à un comeback des Purple and Gold, les joueurs de Ty Lue ont mérité leur victoire et fait la course en tête avec jusqu'à 26 points d'avance devant leur public. Luka Doncic (32 pts, 11 rbds, 8 asts, 3 stls, mais 3/13 à 3 pts) et LeBron James (23 pts à 9/19) ont bravé la maladresse pour ramener leur équipe dans la conversation dans le money time, mais leurs rivaux, Kawhi Leonard en tête, ont retrouvé le sang froid nécessaire pour s'imposer.

Le retour de Kawhi dans l'équipe a fait énormément de bien puisque le double MVP des Finales a signé un 23e match consécutive à au moins 20 pts (24 en l'occurrence), pour sublimer une belle copie collective (7 des 9 joueurs utilisés ont marqué au moins 10 points). Nicolas Batum est resté muet en attaque en sortie de banc sur les 17 minutes où il est apparu.

- Victor Wembanyama a bien rebondi après son match compliqué face à Houston. Lors de la victoire des Spurs (126-109) sur le parquet du Jazz, le Français a été bien plus tranchant et efficace, terminant avec 26 points, 13 rebonds et 5 contres en shootant à 9/14. De'Aaron Fox était lui aussi très en jambes et inscrit 31 points pour permettre à San Antonio de remporter une quatrième victoire en cinq matches. En face, Jusuf Nurkic a signé un deuxième triple-double de suite (17 pts, 14 asts, 11 rbds), alors qu'Utah n'avait plus connu de triple-double depuis... 2008.

VICTOR WEMBANYAMA TONIGHT: • 26 PTS, 13 REB, 5 BLKS, 3 AST, 9/14 FG pic.twitter.com/aHantC7s4r — Bala (@BalaPattySZN) January 23, 2026

Peyton Watson, graine de MIP

- LaMelo Ball (16 pts, 7 asts) s'est rattrapé de sa vilaine performance de la veille (1/15) en guidant Charlotte vers une large et étonnante victoire (124-97) à Orlando. De retour dans le cinq de départ, Ball a orchestré le départ canon des Hornets (35-20), qui ont passé une soirée finalement tranquille contre un Magic sans énergie et sans idées. Moussa Diabaté n'a joué que 16 minutes à cause des fautes mais a fini avec 10 points et 4 rebonds; Tidjane Salaün a retrouvé le terrain et apporté 13 points en sortie de banc à 3/3 à 3 points. Charlotte est à 7-1 avec le cinq Ball-Knueppel-Miller-Bridges-Diabaté cette saison.

- Les Nuggets n'ont toujours pas perdu trois fois de suite cette saison. Peyton Watson (35 pts, son record en NBA), s'est assuré que ce ne soit pas le cas contre Washington cette nuit. Denver a dominé les Wizards avec également 24 points de Jamal Murray, le soir du retour de Jonas Valanciunas, qui a manqué les 11 derniers matches. Alex Sarr a joué 36 minutes côté Washington et a apporté 15 points, 8 rebonds et 4 passes.

La poisse continue pour les Warriors

- Sans faire de bruit, les Mavs sont en train de grimper à l'Ouest. Dallas a dominé Golden State (123-115) pour signer une 4e victoire consécutive. Malgré les 38 points de Stephen Curry (8/15 à 3 pts) qui est devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à avoir tenté 10 000 paniers à 3 pts en carrière, n'ont pas suffi. Les Texans ont été plus solides et ont mieux géré la fin de match.

Naji Marshall a été excellent (30 pts, 9 asts) et Cooper Flagg, qui ne devait jouer que 25 minutes, en a passé cinq de plus sur le parquet, ce qui lui a permis d'ajouter 21 points et 11 rebonds à l'équation. Nerveux, à l'image de Draymond Green éjecté pour 6 fautes, les Warriors ont aussi perdu... Jonathan Kuminga en cours de route. Après 9 minutes intéressantes, le Congolais est mal retombé et souffre du genou. Une mauvaise nouvelle potentielle de plus pour Golden State, quelques jours après avoir perdu Jimmy Butler jusqu'à la fin de la saison.

Coup de poisse ultime : double blessure pour Jonathan KumingaLes Wolves ne vont pas bien

- Minnesota ne va pas fort. Les Timberwolves ont perdu leur 4e match de suite, cette fois à domicile face à Chicago (120-115). Les Bulls, en revanche, pètent la forme et ont remonté 14 points de retard, puis résisté à un run (13-0) de leurs hôtes dans le 4e quart-temps pour l'emporter. Coby White (22 pts) a été clutch avec un panier à 3 points à 1 minute de la fin, avant que les Wolves ne perdent deux ballons précieux dans la dernière minute et n'envoient Jalen Smith sur la ligne pour plier l'affaire. Anthony Edwards (9/25) s'est montré maladroit, alors que Rudy Gobert a enregistré un petit double-double avec 10 points, 11 rebonds et 2 contres.

- Portland a fait une superbe deuxième mi-temps pour se défaire de Miami (127-110), le tout sans Deni Avdija (20 pts), qui a quitté ses partenaires à cause de douleurs au dos en cours de match. Shaedon Sharpe (27 pts) et Caleb Love (20 pts) ont pris le relais, alors que Sidy Cissoko a joué 18 minutes en sortie de banc (6 pts, 3 rbds). Rayan Rupert a eu droit à 13 minutes sur le parquet du Moda Center, sans toutefois se signaler offensivement (0 pt, 2 stls). C'est la 4e victoire de suite pour les Trail Blazers, solidement accrochés à la 9e place, et donc au play-in, à l'Ouest.