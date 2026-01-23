Coup de poisse ultime : double blessure pour Jonathan Kuminga

Certains y verront de la malchance, d’autres mettront en avant la longue inactivité de Jonathan Kuminga avant son retour dans la rotation… mais au final, peu importe la raison, le résultat est le même : les Golden State Warriors ont encore perdu un joueur sur blessure. Un joueur important, même si le jeune ailier s’est retrouvé écarté des terrains pendant plus d’un mois. Il est important parce qu’il est censé être l’une des pièces susceptibles d’être échangées d’ici la deadline du 5 février.

Une hypothèse remise en question après le match perdu contre les Dallas Mavericks (123-115) la nuit dernière. En effet, le joueur de 23 ans est sorti prématurément après s’être fait mal à la cheville. Manque de pot, il souffre aussi d’une hyperextension du genou. Du coup, Jonathan Kumiga n’est resté que 9 minutes sur le parquet alors qu’il pointait déjà à 10 unités au compteur ! Il affichait même un différentiel de +18 sur son tout petit temps de jeu.

Parce que bien que placardisé à un moment, il est redevenu essentiel depuis la déchirure des ligaments croisés du genou de Jimmy Butler. Il va sans doute maintenant manquer au moins quelques matches même si les nouvelles se veulent plutôt rassurantes pour l’instant. Les deux blessures ne seraient pas très graves selon les infos rapportées par la franchise.

On peut imaginer aussi que les Warriors ne veulent pas faire baisser encore plus sa valeur marchande, devenue quasiment nulle ces dernières semaines. Jonathan Kuminga a demandé son trade le 15 janvier dernier. Mais avec la tournure des événements, il n’est pas impossible que Golden State le garde quelques mois de plus et active l’option sur son contrat la saison prochaine.

