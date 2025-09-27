« Aucun calendrier de retour fixé » : Les Sixers encore dans l’incertitude avec Joel Embiid et Paul George

À l'approche de la saison NBA, les Philadelphia Sixerssont dans l’incertitude : leurs deux stars, Joel Embiid et Paul George, blessés au genou, n’ont toujours pas de date de retour annoncée.

Les Philadelphia Sixers ont officiellement ouvert leur media day avec une ombre au tableau : Joel Embiid et Paul George sont toujours en phase de récupération après des interventions chirurgicales au genou pendant l’intersaison, et aucun calendrier de retour n’a été communiqué par la franchise. Daryl Morey allant même jusqu’à confier que les médecins ne savaient pas quand l’ancien MVP reviendrait, ni le nombre de matches qu’il serait à même de jouer cette saison.

Embiid, limité à 19 matchs l’an passé en raison d’une blessure au genou gauche et d’une entorse de la cheville, a effectué une chirurgie arthroscopique en avril avec un contrôle prévu environ six semaines après l’opération. Lors du Media Day, il a confié se sentir « assez bien » mais adopte une approche prudente, où chaque étape doit être validée avant d’envisager un retour sur le parquet.

De son côté, George a subi une intervention similaire en juillet suite à une blessure lors d’un entraînement, avec une réévaluation attendue en septembre. Il a précisé qu’il se sentait plus fort chaque jour, mais qu’il n’était pas encore prêt pour les contacts. Il ne sera pas opérationnel dès le camp d’entraînement, le gonflement au genou étant encore trop important.

Ces incertitudes s’ajoutent à d’autres défis pour Philadelphie : Jared McCain, jeune meneur recruté l’an dernier, souffre d’une déchirure du ligament latéral interne du pouce après avoir subi une blessure au genou, le laissant incertain pour le début de saison. Quentin Grimes, supposé compenser l’absence possible de McCain, n’a toujours pas prolongé avec les Sixers. Tous ces joueurs seront donc absents lors du premier match de présaison disputé contre les Knicks à Abu Dhabi la semaine prochaine.