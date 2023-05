Deux anciens champions NBA parmi les quatre finalistes pour le poste vacant aux Suns

La saison n’est pas terminée, la draft et la Free Agency pointent à peine à l’horizon mais la valse des entraîneurs NBA a déjà débuté avec plusieurs licenciements en cours de playoffs. Monty Williams a par exemple été renvoyé par les Phoenix Suns quelques heures après l’élimination de son équipe en demi-finale de Conférence à l’Ouest. Deux successeurs potentiels, Nick Nurse et Doc Rivers, viennent d’être fraîchement licencié par leur ancienne franchise. Ils cherchent à retomber sur leurs pieds le plus rapidement possible en postulant au poste vacant dans l’Arizona.

Selon Adrian Wojnarowski, les deux coaches, qui sont parmi les rares en activité à avoir été sacrés champions NBA, figurent parmi les quatre finalistes retenus par les dirigeants des Suns. Les deux autres étant Kevin Young (assistant en chef à Phoenix) et Jordi Fernandez (assistant en chef à Sacramento).

Nick Nurse paraît être l’option la plus intéressante sur le papier mais il est aussi parmi les finalistes pour une place sur le banc des Milwaukee Bucks, qui se sont séparés de Mike Budenholzer après leur sortie de route au premier tour des playoffs. Si jamais il est choisi par les Suns, le front office devra le convaincre de rejoindre Phoenix. La perspective de coacher Devin Booker et Kevin Durant pourrait évidemment séduire plus d’un tacticien.

La présence de Doc Rivers, malgré son pedigree, reste surprenante. Oui, il a déjà gagné. Mais depuis ses résultats ne parlent pas en sa faveur avec de nombreux ratés mémorables en playoffs malgré le fait d’avoir eu quasiment constamment des équipes chargées en superstars sous ses ordres.

Young et Fernandez sont deux valeurs montantes dans le coaching, même s’ils n’ont encore jamais eu un poste aussi important. Le dernier cité a notamment été longtemps dans le staff de Michael Malone aux Denver Nuggets avant de rejoindre Mike Brown, d’ailleurs élu COY cette saison, aux Kings en 2022.

