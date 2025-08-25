PJ Washington, vers une extension surprise à 90M ?

Même s'il ne devrait être que remplaçant, PJ Washington devrait signer une extension avec les Dallas Mavericks.

Malgré les blessures, PJ Washington a sorti sa meilleure saison en 2024-25. Eligible à une grosse extension à partir du 29 aout, il se murmure qu’un deal devrait être trouvé. Pourtant, dans les Dallas Mavericks new look, il sera très probablement relégué sur le banc.

Cooper Flagg sera probablement titulaire dès son premier match à l’aile, alors qu’à l’intérieur Anthony Davis et Dereck Lively démarreront très certainement les matches. Du coup, PJ Washington, systématiquement titulaire quand il n’était pas blessé (ou presque : 56 sur 57 matches), aura un rôle moins important. Et ce alors qu’il tournait à 14,7 pts, 7,8 rbds et shootait à 38,1% à trois-points.

Les Dallas Mavericks semblent néanmoins enclin à le conserver. C’est ce que révèle Marc Stein. Selon l’insider, c’est la volonté des Mavs, alors que Washington est éligible à une extension de 90 millions de dollars sur 4 ans.

Ce serait peut-être cher payé pour un joueur qui basculerait donc sur le banc. En même temps ça leur garantit une belle profondeur à l’intérieur, surtout lorsqu’on connaît la propension d’Anthony Davis à se blesser. Et quand on sait que Dereck Lively n’a joué que 91 matches en deux saisons NBA.

A moins qu’ils ne le signent sur un deal plus court, et légèrement moins conséquent à l’année, pour en faire une contrepartie particulièrement intéressante dans un deal. S’il signe une extension max, PJ Washington ne pourra en effet pas être tradé avant six mois.

En cela, une telle extension serait surprenante. De son côté, ce serait faire une croix sur une place de titulaire. Côté Mavs, ce serait se retirer la possibilité de faire un deal intéressant sur un spot où ils auraient plus de besoin.

