Plus d’un an après, Mo Wagner est enfin de retour !

Morizt Wagner a rejoué pour la première depuis décembre 2024 à l’occasion de la victoire du Orlando Magic contre les New Orleans Pelicans.

Le comeback de la soirée, ce n’est pas celui des Timberwolves, qui ont remonté 19 points de retard avant de battre les Spurs. Non, c’est bien le retour de Moritz Wagner, plus d’un an après sa dernière apparition sur un terrain de basket. Le pivot s’est déchiré les ligaments croisés le 21 décembre 2024. S’en sont alors suivis alors une opération, une période de rééducation et une longue attente jusqu’à la nuit dernière, quand il est finalement entré en jeu à l’occasion de la rencontre entre le Magic et les Pelicans. Ça valait bien une ovation du public floridien.

A standing ovation for Mo Wagner 👏 He check into his first NBA game since Dec. 2024! pic.twitter.com/MOLTjlXTr5 — NBA (@NBA) January 11, 2026

« J’essaye de ne pas être trop émotionnel », confie celui qui s’apprête à jouer prochainement un match NBA chez lui, à Berlin. « Je suis content que ce soit derrière moi et que l’on puisse faire comme si tout ça n’était jamais arrivé. »

Il aurait été dommage que Mo Wagner ne puisse pas prendre part au match organisé en Allemagne. Orlando affrontera Memphis le 15 janvier prochain (jeudi) et il est donc revenu pile à temps. Son frère Franz est encore incertain en raison d’une blessure à la cheville qui l’a fait manquer les 16 dernières rencontres.

Mo Wagner... AND-1! His first points since December 2024 🫡 Tap to watch: https://t.co/rAZt0r8TB0 pic.twitter.com/7feV2tGAAF — NBA (@NBA) January 11, 2026

Si son grand-frère était forcément ému de reprendre du service, il ne semblait pas trop rouillé pour autant malgré un an d’absence. Le pivot a inscrit 8 points en 10 petites minutes, tout en prenant 2 rebonds et en distribuant 2 passes décisives. Le Magic s’est imposé contre les Pelicans 128-118.

