Polémique autour d’une faute étrange, Sacramento accusé de tanking

Une faute improbable à 3 minutes de la fin relance le débat sur le tanking… mais Sacramento assure que tout est parti d’une simple erreur.

La fin de match entre les Sacramento Kings et les Golden State Warriors n’a pas seulement fait parler pour le résultat (110-105 pour Golden State). Une décision incompréhensible en plein money time a déclenché une vraie polémique… jusqu’à des accusations de tanking.

À 3 minutes du terme, Sacramento mène d’un point. Et pourtant, le coach Doug Christie demande à ses joueurs de faire faute sur Seth Curry… alors que les Warriors sont déjà dans la pénalité.

Résultat immédiat : deux lancers francs pour l’un des shooteurs les plus fiables de la ligue (86,4% en carrière). Une séquence difficile à comprendre, d’autant que d’autres options existaient si l’idée était réellement de provoquer une faute.

En interne, la version est claire : il s’agirait d’une erreur de calcul. Christie aurait voulu utiliser un temps mort avant de le perdre automatiquement sous la barre des trois minutes… sans réaliser que la faute enverrait directement Curry sur la ligne.

Draymond Green allume la mèche

Mais sur le parquet, l’action n’est pas passée inaperçue. Et après la rencontre, Draymond Green n’a pas hésité à pointer du doigt Sacramento.

« J’ai vu une équipe faire faute sur Seth Curry à trois minutes de la fin sans aucune raison. Moi, je prends des amendes quand je fais une erreur. Qu’ils distribuent des amendes à tout le monde. »

Le leader des Warriors est allé plus loin, appelant la NBA à sévir davantage contre les pratiques de tanking jugées trop évidentes.

Sacramento dément toute intention

Du côté des Kings, le message est tout autre. Malgré une fin de saison tournée vers le développement des jeunes et un classement favorable à une bonne position à la draft, la franchise assure qu’il n’y avait aucune volonté de perdre ce match.

Les absences de Domantas Sabonis, Zach LaVine, DeMar DeRozan ou encore Russell Westbrook renforcent évidemment les soupçons, mais en interne, on insiste : les joueurs et le staff voulaient gagner.

Christie lui-même avait d’ailleurs récemment balayé toute idée de tanking.

« Le tanking est la dernière chose que je ferais. Je respecte trop ce jeu. Ces jeunes joueurs, quand on fait ce genre de choses, ça leur fait du mal. »

Le plus ironique dans cette histoire, c’est que Sacramento n’était pas loin de réussir un petit hold-up. Après cette séquence, les Kings reprennent même l’avantage grâce à un système parfaitement exécuté pour un tir primé de McDermott.

Mais la fin de match leur échappe, et cette décision reste comme le tournant symbolique de la rencontre. Erreur tactique ou faute professionnelle, chacun se fera son idée. Mais dans une NBA obsédée par la lutte contre le tanking, ce genre de séquence ne passe jamais inaperçu.

La NBA prépare un énorme bouleversement de la loterie pour tuer le tanking !