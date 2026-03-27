La NBA prépare un énorme bouleversement de la loterie pour tuer le tanking !

Selon Shams Charania d'ESPN, la NBA a présenté mercredi à son Board of Governors trois pistes claires et étayées pour limiter le tanking avec des mesures autour de la loterie de la Draft. Rien n’est encore acté : chaque proposition devrait être retouchée avant un vote formel prévu en mai, mais on commence à y voir plus clair.
La première idée consisterait à élargir la loterie à 18 équipes, c’est-à-dire les franchises classées de la 7e à la 15e place dans chaque conférence. Les probabilités seraient aplaties : les 10 plus mauvaises équipes auraient chacune 8% de chances d’obtenir le premier choix, puis les 20% restants seraient répartis de façon décroissante entre les équipes classées de la 11e à la 18e place de cette loterie. Il y aurait ensuite un tirage pour déterminer l’ordre complet des 18 picks.
La deuxième proposition irait encore plus loin, avec une loterie à 22 équipes basée sur le bilan cumulé des deux dernières saisons (comme en WNBA). On y retrouverait les équipes classées de la 7e à la 15e place dans chaque conférence, plus les huit équipes éliminées au premier tour des playoffs. Il y aurait aussi un plancher minimum de victoires à atteindre sur chaque saison, par exemple 25 succès. Si une équipe termine sous ce seuil, elle serait artificiellement replacée à ce niveau, pour éviter qu’un trop mauvais bilan lui donne un avantage. Dans ce modèle, seuls les 4 premiers choix seraient tirés à la loterie.
La troisième option prévoit une loterie à 18 équipes en mode “5 by 5”. Les cinq pires équipes auraient exactement les mêmes chances d’obtenir le first pick, et la loterie servirait uniquement à attribuer les choix 1 à 5. Ces cinq équipes auraient aussi une sorte de seuil minimal fixé à 10, et celles qui sortiraient du top 5 après le tirage seraient ensuite reclassées via un second tirage séparé.
En gros, la NBA cherche clairement à rendre le tanking moins rentable, soit en élargissant le nombre d’équipes concernées par la loterie, soit en lissant les probabilités, soit en pénalisant davantage les bilans volontairement catastrophiques.
Adam Silver a promis il y a quelques jours que la lutte contre le tanking serait l'une de ses priorités pendant l'intersaison. Il semblerait qu'il n'ait pas menti.
Adam Silver promet de mettre fin au tanking
Ya des mises a jour chaque saison...
Puis faut pas compter sur cette "élite" pour revenir sur ses choix (hein les 65 matchs de merde..)