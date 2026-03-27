La NBA prépare un énorme bouleversement de la loterie pour tuer le tanking !

La NBA étudie trois grandes réformes de la loterie de la Draft pour freiner le tanking. De l’élargissement à 18 ou 22 équipes à un nouveau système de tirage, Adam Silver veut frapper fort.

Selon Shams Charania d'ESPN, la NBA a présenté mercredi à son Board of Governors trois pistes claires et étayées pour limiter le tanking avec des mesures autour de la loterie de la Draft. Rien n’est encore acté : chaque proposition devrait être retouchée avant un vote formel prévu en mai, mais on commence à y voir plus clair.

La première idée consisterait à élargir la loterie à 18 équipes, c’est-à-dire les franchises classées de la 7e à la 15e place dans chaque conférence. Les probabilités seraient aplaties : les 10 plus mauvaises équipes auraient chacune 8% de chances d’obtenir le premier choix, puis les 20% restants seraient répartis de façon décroissante entre les équipes classées de la 11e à la 18e place de cette loterie. Il y aurait ensuite un tirage pour déterminer l’ordre complet des 18 picks.

La deuxième proposition irait encore plus loin, avec une loterie à 22 équipes basée sur le bilan cumulé des deux dernières saisons (comme en WNBA). On y retrouverait les équipes classées de la 7e à la 15e place dans chaque conférence, plus les huit équipes éliminées au premier tour des playoffs. Il y aurait aussi un plancher minimum de victoires à atteindre sur chaque saison, par exemple 25 succès. Si une équipe termine sous ce seuil, elle serait artificiellement replacée à ce niveau, pour éviter qu’un trop mauvais bilan lui donne un avantage. Dans ce modèle, seuls les 4 premiers choix seraient tirés à la loterie.

La troisième option prévoit une loterie à 18 équipes en mode “5 by 5”. Les cinq pires équipes auraient exactement les mêmes chances d’obtenir le first pick, et la loterie servirait uniquement à attribuer les choix 1 à 5. Ces cinq équipes auraient aussi une sorte de seuil minimal fixé à 10, et celles qui sortiraient du top 5 après le tirage seraient ensuite reclassées via un second tirage séparé.

En gros, la NBA cherche clairement à rendre le tanking moins rentable, soit en élargissant le nombre d’équipes concernées par la loterie, soit en lissant les probabilités, soit en pénalisant davantage les bilans volontairement catastrophiques.

Adam Silver a promis il y a quelques jours que la lutte contre le tanking serait l'une de ses priorités pendant l'intersaison. Il semblerait qu'il n'ait pas menti.

Adam Silver promet de mettre fin au tanking