Adam Silver promet de mettre fin au tanking

Certaines franchises ont élevé le tanking au rang d’art cette saison. Les pratiques consistant à perdre le plus possible pour drafter haut existent depuis longtemps maintenant mais la NBA s’est emparé du problème, au moins dans sa communication officielle, et veut désormais y mettre fin. Adam Silver évoque même une priorité pour la ligue.

« On prend ça très au sérieux et on va stopper le tanking », jure le commissionnaire. « Le système sera très différent dès la saison prochaine. (…) Il y a des équipes qui se reconstruisent. Le problème aujourd’hui, c’est qu’il est devenu presque impossible de différencier le tanking de la reconstruction. On doit faire une réforme plus radicale que les précédentes. »

C’est bien beau d’avoir de l’espoir. Mais tant qu’il y a une draft avec des pourcentages différents pour les équipes non qualifiées en playoffs, les dirigeants préféreront maximiser chaque pourcent pour avoir une chance de sélectionner la superstar de demain. Sauf si la NBA donne justement les mêmes chances pour chaque franchise qui n’a pas atteint le top-8 de sa Conférence. Les propriétaires se sont penchés un peu sur le sujet au cours des derniers mois et plusieurs propositions pourraient être adoptés d’ici le début de la saison prochaine.