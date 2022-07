Les Blazers sur la piste de Gary Payton II et son profil défensif

Les Portland Trail Blazers cherchent définitivement à se renforcer en défense. C’est limpide : leur priorité à la Free Agency est de trouver un défenseur polyvalent pour compléter le roster. Gary Payton II serait justement leur cible principale sur le marché.

Alors qu’il vient de remporter le titre avec les Warriors, Payton intéresse de nombreuses équipes. L’arrière espère revenir à Golden State, et réciproquement, mais une offre conséquente pourrait le faire changer d’avis. Les Blazers lui auraient justement proposé un salaire autour de 8 millions de dollars, d’après Jake Fischer du Bleacher Report. Un montant apparemment au-dessus de celui qu’avancent les franchises rivales.

Essentiel dans la campagne de playoffs des Warriors, la cote du joueur a explosé cette année. Un revirement de situation total pour lui, qui envisageait de mettre un terme à sa carrière d’athlète l’été dernier. Il a brillé par sa défense et sa polyvalence, surtout en postseason, où il avait souvent la responsabilité de neutraliser le meilleur jour adverse. Ses qualités sont très recherchées sur le marché, notamment par Portland.

Le front office de Joe Cronin espère séduire Gary Payton II avec un argument financier. Le fils de la légende des Sonics n’a jamais signé de gros contrat et pourrait être tenté de sécuriser son avenir plutôt que de rester dans la baie. S’il ne se laisse pas tenter, les Blazers ont d’autres cibles en tête.

Après avoir récupéré Jerami Grant dans un trade et prolongé Anfernee Simons, leur prochain objectif est de recruter un défenseur d’élite. Ils étaient notamment sur le dossier Matisse Thybulle il y a peu et se sont intéressés de près à OG Anunoby. Leurs besoins ne pourraient pas être plus clairs.

Bruce Brown, un agent libre que les Nets auront du mal à retenir compte tenu de leur situation, est le nom suivant sur la liste. Plus qu’un joueur, c’est un profil qu’ils cherchent : celui de défenseur impactant et polyvalent, capable de couvrir plusieurs positions.

