Portland verrouille son avenir avec Shaedon Sharpe et Toumani Camara

Toumani Camara et Shaedon Sharpe ont signé une prolongation avec Portland. Les Blazers ont un noyau jeune et prometteur pour la saison qui s'annonce.

Les Portland Trail Blazers misent clairement sur leur jeunesse. La franchise de l’Oregon vient d’offrir deux prolongations majeures à ses talents montants : Shaedon Sharpe (4 ans, 90 millions de dollars) et Toumani Camara (4 ans, 82 millions). Deux trajectoires très différentes, mais qui symbolisent bien la direction prise par Portland : construire patiemment autour d’un noyau jeune, athlétique et prometteur.

Pour Sharpe, cette prolongation marque la confiance absolue des Blazers dans un joueur dont on attend toujours l’explosion. Drafté en 7e position en 2022, l’arrière canadien a déjà montré qu’il pouvait devenir un scoreur d’élite. À 22 ans, il tournait à 18,5 points, 4,5 rebonds et 2,8 passes la saison dernière, avec une activité impressionnante au cercle (plus de 75 % de réussite à moins d’un mètre du panier et 65 dunks). Reste à voir s’il peut franchir un cap dans la régularité et surtout en dehors de la raquette. Débarrassé de ses pépins physiques, Sharpe a tout pour s’imposer comme le visage offensif du renouveau à Portland.

Toumani Camara est un défenseur exceptionnel, la preuve

Toumani Camara, lui, incarne une réussite bien différente, mais tout aussi belle. Sélectionné au 52e rang de la Draft 2023, quasi inconnu à son arrivée en NBA, le Belge est devenu en peu de temps l’un des meilleurs défenseurs du championnat. Membre de la All-Defensive Second Team, il a cumulé 11,3 points, 5,8 rebonds et 2,2 passes, tout en se distinguant par son intensité : 91 fautes offensives provoquées et plus de 100 interceptions. Le dernier Blazer membre d'une All-Defensive Team était Theo Ratliff en 2004, il y a 21 ans !

Pour un pays peu habitué à voir ses représentants briller en NBA, la réussite de Camara fait chaud au cœur. Pour les Blazers, c’est la preuve qu’ils tiennent deux jeunes piliers capables de ramener la franchise vers des jours meilleurs.

Portland est attendu en progrès par rapport à la saison dernière et essaiera de se rapprocher du play-in tournament et pourquoi pas d'y participer pour revenir en playoffs.

