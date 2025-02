Toumani Camara est un défenseur exceptionnel, la preuve

C'est sans doute faire un peu offense aux Trail Blazers - et admettons-le, ils sont assez cool à voir jouer ces derniers temps - mais le fait que Toumana Camara joue à Portland et pas dans une franchise plus compétitive à l'instant 't' est presque dommage. A chaque match joué par le Belge de 24 ans, son talent saute aux yeux, particulièrement sur le plan défensif.

Le Bruxellois, passé par le circuit high school et la NCAA (Georgia et Dayton), impressionne cette saison et avoir su faire fructifier son talent est à mettre au crédit du staff de Portland, bien heureux de l'avoir chipé aux Suns dans le trade de Deandre Ayton.

Isoler des séquences peut parfois être trompeur. Mais avec Toumani Camara, cela permet juste de mettre en avant le fait que l'on a déjà à faire à l'un des meilleurs défenseurs de la ligue, tout simplement. Sur celle ci-dessous, suivez-le donc de A à Z sur cette séquence.

Posté par Nikola Jokic, Camara tient le choc, contraint le triple MVP à passer le ballon, mais anticipe suffisamment pour empêcher Zeke Nnaji. L'action ne s'arrête pas là, puisque Nnaji parvient à reprendre le contrôle de la balle. En situation de mismatch sous le panier face à Toumani Camara, 2,01m, Jokic est à nouveau servi pour ce qui ressemble à un panier tout fait. Mais le flair et l'explosivité du Blazer lui permettent de scotcher le Joker.

Watch Toumani Camara this whole possession pic.twitter.com/UuGB1S1EmI — kevin ❄️ (@KY_PDX) February 13, 2025

Cette saison, Toumani Camara tourne à près de 10 points et 6 rebonds de moyenne cette saison avec les Blazers en 32 minutes. Il est passé de 7.5 à 10 points, de 33.7 à 35.6% à 3 points par rapport à sa saison rookie. Malgré le classement de Portland, qui est toutefois sur une bonne dynamique dans cette deuxième partie de saison, on espère qu'il sera au moins dans la considération pour le meilleur cinq défensif, à défaut d'être déjà dans celle pour le Defensive Player of the Year.