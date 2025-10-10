Preview NBA : Qui pour ramener les Portland Trail Blazers vers les sommets ?

Portland Trail Blazers

L'oeil dans le rétroviseur

2024-2025 : 36 victoires, 46 défaites, non qualifiés pour les playoffs.

Les Portland Trail Blazers ont progressé au moment où on ne les attendait pas vraiment. 36 victoires la saison dernière, 15 de plus que celle d’avant, ce n’est certainement pas négligeable à l’Ouest. Ça s’explique par le fait que les cadres ont joué davantage de matches, à l’exception notable de Jerami Grant. L’arrivée de Deni Avdija, excellent dans son rôle, a aussi créé du liant autour des scoreurs Anfernee Simons et Shaedon Sharpe, jeune ailier canadien en pleine progression et désormais promis à un contrat à neuf chiffres.

La franchise de l’Oregon a surtout bien fini la saison en montrant de vrais progrès défensifs après le break du All-Star Weekend. Les Blazers encaissaient alors 110,1 points sur 100 possessions, soit la quatrième meilleure défense de la NBA sur plus de deux mois. Un signe que le message de Chauncey Billups, en place sur le banc depuis 2021, finit par passer auprès de son jeune groupe. Portland a aussi fait un bon choix en mettant la main sur Toumani Camara, qui s’impose doucement mais sûrement comme un titulaire en puissance dans la ligue. Le Belge tournait à plus de 11 points et 5 rebonds la saison dernière. L’équipe a bien bossé et elle a gagné le droit d’être un peu plus ambitieuse en 2026.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

Les Blazers se sont effectivement reposés sur les acquis de l’an dernier pour enclencher une autre étape de leur processus de reconstruction. Néanmoins, ils se sont séparés de leur meilleur marqueur, Anfernee Simons, dans un move étrange avec les Celtics. L’arrière, régulièrement au-dessus des 20 points de moyenne, a été échangé pour un Jrue Holiday de 35 ans qui a montré des signes de déclin physique l’an passé. Le vétéran va toucher 32, 34 et 37 millions sur les trois premières saisons. Portland avait même inclus des seconds tours avant de se raviser à la suite de la visite médicale de l’ancien champion NBA.

Un trade qui a pour but de continuer à faire évoluer la culture de la franchise tout en donnant plus de place aux prometteurs Sharpe et Scoot Henderson. Ce dernier, irrégulier et décevant depuis son arrivée en NBA, va démarrer l’exercice blessé. Pas idéal. Mais le meneur sera entouré d’Holiday mais aussi de Damian Lillard, revenu dans sa franchise de toujours pour la longue période de rééducation qui l’attend (déchirure du tendon d’Achille). Son salaire étant essentiellement payé par les Bucks, les Blazers ont pu récupérer leur légende à un prix raisonnable, même s’il ne jouera pas cette saison.

Sur le papier, le groupe est solide, même si sans doute trop juste pour vraiment se frotter aux équipes de la Conférence Ouest. Il manque encore un vrai leader pour le projet… à moins qu’une superstar vienne s’y greffer dans un futur proche.

La rotation serrée :

Guards : Scoot Henderson, Jrue Holiday, Damian Lillard

Forwards : Shaedon Sharpe, Jerami Grant, Toumani Camara, Deni Avdija, Matisse Thybulle, Kris Murray

Bigs : Donovan Clingan, Robert Williams, Hansen Yang

Le joueur à suivre : Shaedon Sharpe

Les Blazers sont prêts à miser 100 millions sur lui. Bon, ça reste évidemment loin du max mais la franchise de l’Oregon croit en son ailier canadien et elle a des raisons d’être optimiste sur l’avenir du jeune homme. Déjà, il n’a cessé de progresser depuis son arrivée en NBA il y a trois ans. Et ce malgré quelques blessures. Sa production est passé de 10 à 15 pions avant de dépasser la barre des 18 unités l’an passé. Surtout, Shaedon Sharpe a montré de plus en plus d’aisance en scoring tout en gagnant en efficacité malgré un volume plus important.

Il reste pour l’instant un joueur encore assez unidimensionnel mais Billups le pousse à se donner plus en défense et à apprendre à impacter le jeu autrement. Ses statistiques avancées laissent aussi penser qu’il progresse dans ces domaines-là (win shares en hausse, etc.) Le but, maintenant, c’est d’être constant au plus haut niveau pour se rapprocher du statut All-Star. Ce sera essentiel pour que Portland aille au bout de ses ambitions cette saison, à savoir éventuellement jouer le play-in ou les playoffs.

Alors, cette grande question : qui pour ramener les Portland Trail Blazers vers les sommets ?

Les Blazers ont l’air de vouloir retrouver le goût des joutes de playoffs à l’Ouest sans vraiment avoir tanké. Ils n’ont pas complètement reconstruit depuis le départ (puis retour) de Damian Lillard. Résultat, ils n’ont pas forcément un joueur au cœur du projet comme Victor Wembanyama aux Spurs, Paolo Banchero au Magic ou Cade Cunningham aux Pistons. Shaedon Sharpe et Scoot Henderson ont du potentiel mais pas forcément celui d’une future superstar. Avidja et Grant sont talentueux mais sans avoir cette étoffe. Lillard est une légende vivante dans l’Oregon mais son prime est derrière lui et il ne reviendra pas avant un an, reste en plus à savoir dans quel état.

Alors la franchise peut-elle s’en sortir en mixant tout ça ? Ou alors, peut-être, que c’est justement de ce mix que naîtra un package XXL pour faire venir un joueur majeur dans les deux ans à venir…

L’objectif réaliste : Participer au play-in

Tier NBA : Trop justes