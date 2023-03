Pour De’Aaron Fox, c’est Giannis qui a provoqué l’embrouille Lopez-Lyles

Les esprits se sont échauffés à la fin du match entre les Kings et les Bucks cette nuit. Trey Lyles a poussé Brook Lopez au niveau du visage et du cou, et le pivot des Bucks était assez chaud pour en découdre dans la foulée avant que les deux hommes ne soient séparés et éjectés. De'Aaron Fox, qui a assisté à l'embrouille aux premières loges, pense que l'altercation a été déclenchée par une tierce personne, qui n'est autre que... Giannis Antetokounmpo.

En effet, le match était plié sur la dernière possession de Milwaukee et Giannis a remonté le ballon et dribblé sans intention manifeste de faire sortir la gonfle des limites du terrain, visiblement pas trop chaud pour ajouter une perte de balle à sa ligne de stats. Venu au pressing, Lyles n'a pas trop aimé ce choix du double MVP et l'a repoussé, sans se douter que son garde du corps Brook Lopez viendrait lui demander des comptes.

"Giannis pouvait simplement dribbler et faire sortir la balle, c'est tout ce qu'il avait à faire et rien ne serait arrivé", a expliqué Fox, frustré, après le match.

Lyles, lui, a fait comprendre que c'est le geste du coude de Giannis Antetokounmpo dans sa direction qui l'a agacé et l'a poussé à réagir.

C'est la deuxième fois en quelques semaines que le "Greek Freak" se fait un peu épingler par des adversaires pour un relatif manque de fair-play, après son triple-double annulé.

Things just got HEATED between Trey Lyles and Brook Lopez 👀 pic.twitter.com/mjHK0xwLW6 — Kings on NBCS (@NBCSKings) March 14, 2023

Début de bagarre entre les Kings et les Bucks