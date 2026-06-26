Pourquoi AJ Dybantsa portera le numéro 4 aux Wizards

Premier choix de la Draft 2026, AJ Dybantsa a dévoilé son numéro aux Wizards. Derrière ce choix se cache une explication aussi simple que symbolique.

Deux jours après avoir été sélectionné en première position de la Draft 2026, AJ Dybantsa a officiellement été présenté par les Washington Wizards. L'occasion pour le phénomène de 19 ans de dévoiler le numéro qu'il portera lors de sa saison rookie… et d'en expliquer la signification.

Habitué au numéro 3, qu'il portait notamment à BYU, Dybantsa ne pourra pas le conserver dans la capitale fédérale. Celui-ci appartient déjà à Trae Young, arrivé en cours de saison à Washington. Le nouveau visage de la franchise a donc opté pour le numéro 4, avec une justification qui a fait sourire l'assistance.

« Avant, je portais le numéro 3, mais j'ai été choisi en première position de la Draft. J'ai additionné les deux et ça fait quatre. »

Au-delà de cette anecdote, la conférence de presse a permis aux supporters des Wizards de découvrir un jeune joueur particulièrement mature. Dybantsa a expliqué avoir abordé tout le processus pré-Draft comme un véritable entretien d'embauche, en se présentant systématiquement en costume lors de ses rendez-vous avec les franchises NBA.

« C'était comme un travail. Mon père m'a dit : "C'est ton premier entretien d'embauche." Alors on a décidé de jouer le jeu. J'ai porté un costume et une cravate à chaque entretien, ainsi que lors de toutes les disponibilités avec les médias. Je voulais traiter ça comme un vrai travail. »

Une attitude qui a marqué le manager général Will Dawkins, impressionné par la curiosité et la maturité du jeune ailier. Au lieu de poser les questions habituelles, Dybantsa s'est intéressé en profondeur au fonctionnement de l'organisation et au projet de reconstruction des Wizards.

Le principal intéressé sait justement qu'un immense chantier l'attend. Washington n'a plus remporté 50 matches sur une saison depuis 1979 et n'a cumulé que 50 victoires au total lors des trois derniers exercices. Conscient des attentes, le premier choix de la Draft ne promet pas de miracle, mais veut participer à la renaissance de la franchise.

« Rien ne sera facile, mais je veux être une pièce du puzzle de cette reconstruction. Évidemment, les fans des Wizards attendent depuis longtemps. »

Dybantsa a également profité de sa présentation pour évoquer ses ambitions en dehors des terrains. Le rookie souhaite terminer ses études à distance et a déjà lancé une fondation destinée à financer les études supérieures de jeunes issus du Congo, pays d'origine de son père, et de la Jamaïque, pays natal de sa mère.

Une première prise de parole qui confirme une impression déjà partagée par de nombreux observateurs : les Wizards n'ont peut-être pas seulement drafté un immense talent, mais aussi un joueur déterminé à incarner le nouveau visage de leur reconstruction.

Avec AJ Dybantsa, Washington tient enfin son talent majeur