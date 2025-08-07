Pourquoi la formation française est meilleure que l’américaine, par Joakim Noah

Le système de formation à l'américaine, autour de l'AAU et de l'individualité, connaît de plus en plus de limites. Le niveau de joueurs internationaux a au contraire grimpé en flèche grâce à d'autres stratégies et d'autres façons de voir le basket. Joakim Noah est bien placé pour parler des différences et des spécificités des Etats-Unis et de la France. Dans le podcast "Pardon My Take", l'ancien intérieur des Chicago Bulls a expliqué ce qui faisait selon lui que de plus en plus de jeunes basketteurs français atteignaient la NBA avec un potentiel énorme.

"Le système pour développer les joueurs est excellent. Le temps est venu (pour les Etats-Unis, ndlr) de se poser ces questions. A travers le monde, le niveau augmente en ce moment-même.

J'ai grandi en France et ai joué là-bas jusqu'à 12 ans, puis je suis parti à New York City. Donc j'ai connu deux genres de formations. Ce qui est intéressant en France, c'est que les équipes professionnelles ont des sections U10, U12, U14, U16... Et à chaque fois que tu joues un match, l'équipe de la classe d'âge supérieure joue après toi. Donc tu peux voir ce qu'il faut pour être au niveau au-dessus. Si tu es assez bon à 10 ans, tu peux aussi jouer directement avec les U12.

L'autre chose que la France fait très bien, c'est que le basket y est enseigné comme un jeu d'équipe. Il n'y a pas d'histoire de superstar. Et si tu as le potentiel pour jouer en NBA, tous les meilleurs GMs français viennent frapper à ta porte et discuter avec tes parents pour expliquer ce qu'il faut faire. Les gens sont prêts aujourd'hui.

Aux Etats-Unis, il y a des gamins de 16 ans qui gagnent déjà des millions de dollars. Qu'est-ce qu'un coach va lui dire, putain ? Et je n'ai rien contre ces gamins, c'est comme ça. Pour le développement du jeu ici, il faut un changement".