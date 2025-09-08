Pourquoi la France manque-t-elle autant de shooteurs ?

Parce qu’on confond souvent volume et qualité, et parce que notre écosystème fabrique d’abord des athlètes… puis des tireurs « quand il reste du temps ». Tout l’Euro l’a rappelé : quand la confiance vacille et que l’alternance disparaît, on arrose. Mais derrière le 6/36 face à la Géorgie, il y a des causes plus profondes. Antoine, Shai et Théo ont analysé les problèmes de l'Equipe de France au shoot dans le CQFR du jour. Voici ce qu'on peut en retenir.

D’abord, la jeunesse. Cette équipe est la plus jeune du tournoi : dans les moments clés, on a vu la tentation du tir « qui rassure » alors que le contexte n’imposait pas encore l’urgence. Tirer, ce n’est pas seulement un geste ; c’est une décision. Les meilleurs shooteurs sont d’abord de grands lecteurs : ils savent quand refuser, attaquer un close-out, punir à mi-distance, chercher le contact. Or, sans hiérarchie offensive claire et sans go-to guy disponible, chacun a pris sa part… et la qualité des looks s’est dégradée.

Ensuite, le déséquilibre intérieur. Sans Sarr et avec un secteur réduit, on a trop rarement imposé une menace dans la raquette. Moins de post-ups crédibles, moins de points au cercle, donc des défenses qui restent plus longtemps collées aux extérieurs… ou au contraire les provoquent pour des tirs semi-contestés. C’est le cœur du cercle vertueux/vicieux : si tu domines dedans, tes 3-pts s’ouvrent ; si tu ne domines pas, tout devient plus dur. Et quand la panne dure, la mécanique se crispe.

Il y a aussi la formation et la sélection. On le répète depuis des années : notre détection a longtemps privilégié le gabarit et le potentiel athlétique. Résultat, on passe parfois à côté de joueurs moins « profil NBA » mais très en avance sur le tir, la lecture, la réactivité. Les chiffres cités cet été sur les équipes de France jeunes (adresses très basses à 3-pts, peu de joueurs au-delà de 35 % avec volume) ne tombent pas du ciel : ils racontent un biais. On sait produire des défenseurs d’élite, des finisseurs au dessus du cercle, des créateurs de rupture ; on doit institutionnaliser le tir comme compétence prioritaire, dès U16, avec de la répétition qualifiée (pied-gauche/pied-droit, catch-and-shoot sous pression, tir après dribble, sorties d’écrans, fin de possession), des objectifs chiffrés et du feedback vidéo fin.

Enfin, il y a la façon de générer ces tirs. Un 3-pts « grand ouvert » n’est pas seulement une distance de l’adversaire : c’est un timing, un angle, un rythme. Nos meilleures séquences contre la Géorgie naissaient d’une touche intérieure (short-roll, dunker spot, poste bas rapide), d’un drive qui fixait et d’une passe immédiatement déclenchée. Dès qu’on est revenu au premier tir disponible, sans mettre la défense en rotation profonde, les pourcentages ont plongé.

La bonne nouvelle ? Le vivier existe. Risacher, Francisco, d’autres encore, peuvent tirer. Demain, avec Wembanyama/Sarr en menaces verticales et un cadre d’attaque plus lisible, la qualité des looks grimpera. À condition d’acter une priorité simple : en France, le tir n’est plus un bonus. C’est la base.

Retrouvez l'intégralité du CQFR :