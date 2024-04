En s’amusant avec les chiffres, il y a toujours moyen de trouver une stat qui va mettre en avant l’excellence de tel ou tel joueur. Et c’est un exercice encore plus facile avec Victor Wembanyama. Chaque semaine, de nouvelles statistiques viennent démontrer à quel point le rookie des San Antonio Spurs est fort.

Ça en dit long sur la malléabilité des chiffres ; l’agenda de celui qui choisit de les mettre en avant ; ou tout simplement sur le niveau du joueur en question. Concernant le Français, même les plus tordues montrent à quel point c’est un Alien. On peut triturer les chiffres et étudier par exemple le nombre de matches à 33 pts, 18 rbds, 7 ctres et 6 pds dans l’histoire (à part Victor, seul Kareem-Abdul Jabbar l’a fait - deux fois).

Sa saison globale a été monstrueuse et le classe dans une catégorie à part. Avant lui, seuls Kareem Abdul-Jabbar (5 fois), Hakeem Olajuwon (2) et David Robinson (2) avaient déjà sorti des saisons à 1500 points, 250 assists et 250 contres. Une belle compagnie.

Mais Victor Wembanyama est le seul joueur NBA à l’avoir fait en tant que rookie !

Victor Wembanyama ends his first season as the first rookie in NBA history with 1,500 points, 250 assists and 250 blocks.

Only 4 players EVER have reached those numbers at ANY point in their careers:

Kareem Abdul-Jabbar

Hakeem Olajuwon

David Robinson

Victor Wembanyama

— Jordan Howenstine (@AirlessJordan) April 13, 2024