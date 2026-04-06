Pourquoi les stats avancées renforcent le dossier de Kon Knueppel pour le RoY

Malgré les cartons récents de Cooper Flagg, Kon Knueppel conserve un dossier très solide pour le Rookie of the Year, porté par des stats avancées historiques et un impact déjà énorme.

Avec les deux cartons de suite de Cooper Flagg (51 points contre Orlando, puis 45 contre les Lakers), la course au Rookie of the Year est revenue quelque peu dans les conversations... Il ne faudrait pas que l’emballement du moment fasse oublier un fait assez simple : sur l’ensemble de la saison, Kon Knueppel continue de présenter un dossier monstrueux.

La meilleure preuve, c’est son EPM. L’Estimated Plus-Minus est une métrique avancée qui cherche à mesurer l’impact global d’un joueur sur 100 possessions, en attaque comme en défense. Ce n’est pas une science parfaite, mais c’est l’un des outils les plus utiles pour distinguer un joueur qui met des stats d’un joueur qui change vraiment le niveau de son équipe. Chez Knueppel, l'impact en question est incontestable.

Cooper Flagg nouveau favori au ROY après deux cartons historiques ?

Si on prend les rookies à plus de 1300 minutes (donc avec un temps de jeu un peu significatif, environ 20 minutes) depuis 2001-02, son EPM de 3,1 le place dans un club assez fermé où l'on ne retrouve que Chris Paul, Andrei Kirilenko, Nikola Jokic… et lui. Derrière, on tombe sur Victor Wembanyama, Luka Doncic, Kawhi Leonard, Anthony Davis ou Donovan Mitchell. Autrement dit, une galerie de joueurs qui sont devenus des stars ou des superstars en NBA.

Kon Knueppel shoote et score avec un volume absurde (18.8 pts à 43% à 3 pts sur 8 tentatives par match). Il a déjà battu le record du nombre de paniers à 3 points pour un rookies et reste un des moteurs de Charlotte, toujours en course pour une qualification directe en playoffs, soir après soir.

Oui, Cooper Flagg vient de remettre un énorme coup de pression, mais aujourd’hui, le dossier de Kon Knueppel reste celui d'un rookie à part, qui mérite que sa production soit récompensée.