Pourquoi Rich Paul ne voulait pas d’un trade de LeBron James aux Warriors

Les propriétaires des Los Angeles Lakers et des Golden State Warriors ont discuté d’un transfert de LeBron James avant l’intervention de Rich Paul.

Stephen Curry et LeBron James ont fait des merveilles ensemble aux Jeux Olympiques, hissant leur équipe d’Avengers jusqu’à la médaille d’Or. Leurs interactions sur le terrain avec Team USA ont refait naître le fantasme de leur association en NBA. Mais ça reste très, très peu probable. L’idée a déjà été suggéré en cours de saison dernière, Jeanie Buss allant même jusqu’à discuter avec Joe Lacob d’un potentiel transfert.

Quand deux propriétaires de franchises en viennent à avoir une conversation sur le sujet, ça peut donner l’impression d’être très sérieux. En réalité, il n’y a pas vraiment eu de négociations. Rich Paul, l’agent du King, a très vite fait comprendre qu’il était complètement bloqué sur le sujet.

« Mes sources m’ont rapporté que Rich Paul a imploré les deux équipes d’abandonner le concept. Notamment parce qu’il voulait éviter les critiques envers James si jamais il venait à jouer pour une quatrième équipe », confie Marc Stein.

Le businessman voulait protéger l’héritage et l’image de son ami et client. On peut se demander si LeBron James aurait vraiment été tant critiqué s’il avait été transféré aux Golden State Warriors pour joindre ses forces avec Curry. Sans doute que certains lui auraient reprochés. Il est de toute façon bien parti pour finir sa carrière aux Los Angeles Lakers.