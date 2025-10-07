Preview NBA : Mais où vont les Charlotte Hornets ?

Charlotte Hornets

L’œil dans le rétroviseur

2024-2025 : 19 victoires, 63 défaites, non qualifiés pour les playoffs.

Alors qu’une progression était attendue, les Charlotte Hornets sont encore restés coincés dans les profondeurs du classement la saison dernière. Et ce malgré l’arrivant d’un nouveau coach, Charles Lee, censé faire passer un autre message aux joueurs, et de vétérans en charge de cadrer un vestiaire jeune et un peu bordélique. Ça n’a pas pris. La faute également à de nombreuses blessures, dont celles, presque inévitables à ce stade, de LaMelo Ball (47 matches disputés).

Le prometteur Brandon Miller n’a pris part qu’à 22 rencontres. Au total, les Hornets auront utilisé 27 joueurs pour gagner seulement 19 matches. L’ironie, c’est qu’ils n’ont tout de même pas eu le luxe de piocher dans le top-3 de la draft en raison d’un manque de chance à la loterie. Bref, peu de satisfactions en Caroline du Nord.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

Les dirigeants ont tenté de faire venir d’autres joueurs d’expérience susceptible de solidifier une équipe beaucoup trop inconstante. Collin Sexton aura une carte à jouer pour relancer sa carrière, Pat Connaughton peut combler quelques brèches et Spencer Dinwiddie jouer les assurances quand Ball sera sur le carreau. Au complet, l’effectif n’est pas absolument dégueulasse mais ça manque clairement de talent, de sérieux, etc.

Est-ce que le rookie Kon Knueppel, fraîchement drafté en sixième position, peut contribuer à changer la culture ? Pas sûr. Parce que pour l’instant, c’est juste ça l’objectif : instaurer un cadre. D’où l’intérêt du changement de coach et de l’arrivée des vétérans. Knueppel n’est pas juste un shooteur, c’est aussi un arrière qui fait des efforts sur le terrain. Espérons pour les Hornets que cette énergie soit communicative. Mais avec LaMelo comme leader, on peine encore à y croire.

La rotation serrée :

Guards : LaMelo Ball, Collin Sexton, Spencer Dinwiddie, Tre Mann

Forwards : Miles Bridges, Brandon Miller, Kon Knueppel, Tidjane Salaün, Josh Green, Grant Williams

Bigs : Mason Plumlee, Moussa Diabaté

Le joueur à suivre : Moussa Diabaté

Le Français a refusé de revenir en sélection pour disputer l’Eurobasket parce qu’il préférait se concentrer sur sa saison à venir après avoir été coupé une première fois par Freddy Fauthoux. Des vidéos de lui à l’entraînement ont tourné sur les réseaux depuis. C’est vrai que la saison s’annonce charnière pour lui, mais aussi pour son compatriote Tidjane Salaün, qui doit vite prouver qu’il peut s’imposer en NBA.

Les places sont rares et chères. Diabaté a une opportunité en évoluant dans une équipe où la concurrence ne fait pas rage sur son poste. Surtout qu’il est exactement dans le registre qui manque à Charlotte : un joueur combatif, qui y va constamment, qui apporte de la défense. S’il ne fait pas son trou cette saison, ça sera sans doute plus compliqué par la suite.

Alors, cette grande question : où vont les Charlotte Hornets ?

Sans doute toujours nul part et probablement aussi longtemps que LaMelo Ball est laissé aux commandes du gros tank. Les Hornets auront comme d'habitude des beaux moments qui susciteront un peu d'enthousiasme, des highlights spectaculaires et peut-être même l'espoir de gagner plus de 25 matches. Mais au bout du compte, on aura toujours pas la réponse en fin de saison.

L’objectif réaliste : Progresser

Tier NBA : Tanking, mais sans faire exprès