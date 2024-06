Puma présente une Clyde parfaite pour l’été

Si vous suivez les podcast de Hoop Culture vous savez déjà que la Clyde de Puma est une des paires favorite de notre rédaction.

Le modèle signature de Walt Frazier reste une valeur sure et intemporelle dans son shape OG, avec son upper en nubuck, sa bande blanche assortie à la semelle et la signature de la légende des Knicks sous le logo Puma.

Et cet été c'est un coloris très "south beach" qui est proposé, absolument parfait pour la saison estivale et être le plus frais possible sur les meilleurs rooftops.

La sortie de cette Clyde est calée pour le 22 juin.

Les images de la Puma Clyde Spectra Green