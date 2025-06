Quand JJ Redick annonçait que le trade de Tyrese Haliburton était une « faute professionnelle »

Avant de devenir un coach en NBA l'été dernier, JJ Redick était un excellent consultant sur les antennes d'ESPN. Proche de Tyrese Haliburton, qui participait souvent à son podcast "The Old Man and the Three", l'actuel coach des Lakers avait réagi de manière assez bien sentie. Sans deviner l'avenir glorieux du meneur des Pacers, Redick avait tout de même eu le flair.

"C'est une faute professionnelle de la part des Kings. Tyrese Haliburton était le meilleur joueur de cette équipe et il était déterminé à changer les choses à Sacramento. Ils viennent de transférer leur meilleur joueur..."

A l'époque, le deal pouvait sembler gagnant-gagnant, puisque les Kings ont quand même récupéré Domantas Sabonis dans l'opération. Depuis, si Sabonis est resté un joueur solide, Tyrese Haliburton est devenu une sensation, emmenant son équipe jusqu'en Finales NBA contre Oklahoma City.