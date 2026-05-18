Les affrontements entre le MVP et le DPoY en playoffs ne sont pas si fréquents. Victor Wembanyama et Shai Gilgeous-Alexander vont livrer cette bataille.

Il y aura évidemment des dizaines de clés tactiques et narratives dans cette finale de conférence entre le Oklahoma City Thunder et les San Antonio Spurs, mais une statistique historique ajoute encore un peu plus de piment au duel entre Shai Gilgeous-Alexander et Victor Wembanyama.

Fraîchement sacré MVP 2026, SGA va affronter le Défenseur de l’année Victor Wembanyama en playoffs. Ce sera seulement la 11e fois dans l’histoire que le MVP et le DPOY de la même saison se retrouvent face à face en post-saison.

Jusqu’ici, l’avantage est clairement du côté des MVP. Les lauréats du trophée de meilleur joueur de la saison affichent un bilan de 7 séries remportées contre 3 pour les DPOY dans ces confrontations très particulières.

Le précédent le plus récent remonte à 2024, lorsque Rudy Gobert et les Minnesota Timberwolves avaient éliminé le MVP Nikola Jokic et les Denver Nuggets. Avant cela, LeBron James, Michael Jordan ou encore Larry Bird avaient imposé leur loi dans ce type de duel au sommet.

Quelques rares spécialistes défensifs ont toutefois réussi à faire tomber le MVP en titre. Dwight Howard avait privé LeBron d’une finale NBA en 2009, Kevin Garnett avait dominé Kobe Bryant en Finales 2008, et Gobert avait donc rejoint cette liste l’an dernier.

Reste maintenant à savoir de quel côté basculera ce nouveau chapitre. D’un côté, le MVP ultra-clinique qui vient de mener Oklahoma City à la meilleure saison de la ligue. De l’autre, un Victor Wembanyama déjà considéré comme l’un des défenseurs les plus terrifiants de sa génération et qui rêve d’ajouter une ligne historique à son CV dès ses premières campagnes de playoffs.

Les précédents affrontements MVP vs DPOY en playoffs

2024 : Rudy Gobert (DPOY) bat Nikola Jokic (MVP)

2018 : James Harden (MVP) bat Rudy Gobert (DPOY)

2012 : LeBron James (MVP) bat Tyson Chandler (DPOY)

2009 : Dwight Howard (DPOY) bat LeBron James (MVP)

2008 : Kevin Garnett (DPOY) bat Kobe Bryant (MVP)

1996 : Michael Jordan (MVP) bat Gary Payton (DPOY)

1995 : David Robinson (MVP) bat Dikembe Mutombo (DPOY)

1991 : Michael Jordan (MVP) bat Dennis Rodman (DPOY)

1984 : Larry Bird (MVP) bat Sidney Moncrief (DPOY)

1983 : Moses Malone (MVP) bat Sidney Moncrief (DPOY)